«Волга» без водителя поехала наперерез «Тойоте» и устроила ДТП

Утром 24 марта в Ленинском районе Новосибирска «Волга» без водителя устроила аварию.







ДТП произошло в 7:40.







«Столкновение произошло на въезде во двор дома ул. Степная, 16. "Волга", купленная владелицей пару дней назад, стояла припаркованная. "Тойота" заезжала во двор. "Волга" покатилась и столкнулась с "Камри"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Владелица «Волги» сказала аваркомам, что ее не было в машине, когда та поехала.







«Водитель "Камри" рассказал следующее: "Привез ребенка в садик, заезжаю во двор, а на меня начинает ехать "Волга". Я начинаю сигналить, но "Волга" продолжает двигаться и бьет мою машину. Я начинаю сдавать назад, а "Волга" снова начинает на меня ехать! Потом я заметил, что за рулем никого нет..."», — отметили в «Автоспасе». У «Тойоты» повреждены бампер и фара, передали специалисты приложения в переписке в соцсети «ВКонтакте».











Случаи, когда техника ездит без водителя, происходит в НСО не первый раз. В прошлом году последствия оказались страшнее — тогда снегоход без водителя сбил 12-летнего мальчика.

