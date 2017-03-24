К Новосибирску подступает атмосферный фронт с дождем

Синоптики обещают мокрый снег и первый  дождь 
Синоптики обещают мокрый снег и первый  дождь 

Новосибирские синоптики дали прогноз на предстоящие выходные — атмосферный фронт принесет мокрый снег, дождь и порывистый ветер.


«У нас сохраняется область высокого атмосферного давления, барический гребень, связанный с сибирским антициклоном. Поэтому суточный ход температуры большой. Вчера днем прогрев воздуха достигал +9 градусов», — описал ситуацию пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, уже завтра погода начнет портиться из-за холодного атмосферного фронта. «Ждем осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура днем будет скромнее — +3…+8 градусов, 26 марта осадки сохранятся. Ночь будет до –2…–7 градусов, местами до –12. Днем столбик термометра поднимется до +2…+7 градусов», — отметил Ренад Ягудин.


Последние дни в Новосибирске были аномально теплыми. Из-за этого проснулись бабочки и расцвели одуванчики

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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