Новосибирец накопил 100 штрафов ГИБДД

Всего неплательщик за три года задолжал по штрафам в ГИБДД, а также в ФНС почти 230 тыс. руб.



Предприниматель из Новосибирской области за раз погасил сотню штрафов ГИБДД, которые копил три года.





Сводное исполнительное производство, включающее более сотни производств, было у судебных приставов по Колыванскому району. Всего мужчина за три года задолжал по штрафам в ГИБДД, а также в ФНС почти 230 тыс. руб.







«Сам неплательщик, промышляющий пассажирскими и грузовыми перевозками в Москве, периодически звонил в отдел судебных приставов с обещаниями погасить задолженность», — отмечает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.







Счета мужчины арестовали, сам он находился в розыске, а на его транспорт наложили регистрационный запрет.





«Буквально несколько дней назад гражданин Н. погасил задолженность полностью. В очередном телефонном общении с судебным приставом-исполнителем неплательщик пояснил, что его "достало" подобное положение вещей: нельзя нормально вести бизнес, ведь кредиты не дают, а от проблемных транспортных средств никак не получится избавиться», — рассказали приставы.







Приставы Новосибирской области часто добиваются от должников выплаты просроченных штрафов и пополняют бюджет сотнями миллионов.

