Власти на 25% повышают плату за проезд фур по трассам по системе «Платон»

Правительство РФ отказалось от двукратного повышения платы в системе «Платон»





Решение было принято на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с грузоперевозчиками. Правительство с середины апреля проиндексирует плату за поезд большегрузов по федеральным трассам только на 25%, следует из стенограммы на сайте правительства РФ.



«Это решение связано с тем, что необходимо устранить те недостатки, которые до сих пор существует в системе, решить те проблемы, о которых сегодня говорилось, и только после этого уже переходить к повышенному уровню оплаты в системе «Платон», - сообщил на брифинге 23 марта вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.







Система «Платон» заработала в России с 15 ноября 2015 года. Она предусматривает сбор платы с большегрузов массой выше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. За 1 км пути установлен тариф в 1,53 руб. Ранее правительство РФ предлагало с 15 апреля повысить тариф в два раза — до 3,06 руб.





Дальнобойщики категорически против повышения тарифа. 27 марта они планировали провести всероссийскую акцию против системы «Платон».





От сборов системы зависит финансирование строительства четвертого моста через Обь. 14 марта

глава Росавтодора Роман Старовойт представил Госдуме проект моста как один из приоритетных для строительства на средства от «Платона».