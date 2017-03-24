Новосибирцы из-за огромной пробки не могут выехать с Плющихинского жилмассива

Машинам приходится объезжать ул. Доватора
Машинам приходится объезжать ул. Доватора

На ГБШ, ул. Есенина и ул. Волочаевской образовалась серьезная пробка из-за перекрытой ул. Доватора.


По данным сервиса Яндекс.Пробки на 8:15, движение сильно затруднено при движении по ГБШ в сторону центра города, на ул. Есенина в обоих направлениях и при въезде на ул. Доватора со стороны ТЦ «Континент». Также практически парализовано движение по ул. Волочаевская от Плющихинского жилмассива в сторону ГБШ. 


На ул. Есенина сложно проехать в обоих направлениях 
На ул. Есенина сложно проехать в обоих направлениях 


«На въезде с ГБШ на ул. Доватора стоит ДПС и не дает въезжать машинам», — сообщил в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель.


Очевидица происходящего рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что на ул. Доватора произошел обрыв контактных проводов. 


В целом загруженность дорог в городе оценивается на 5 баллов. 


НГС.НОВОСТИ выясняют ситуацию. 


Вчера из-за аварии на ул. Немировича-Данченко также было сильно затруднено движение по Коммунальному мосту.  

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова, принтскрин yandex.ru/maps/65/novosibirsk/

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