Новосибирцы из-за огромной пробки не могут выехать с Плющихинского жилмассива

Машинам приходится объезжать ул. Доватора

На ГБШ, ул. Есенина и ул. Волочаевской образовалась серьезная пробка из-за перекрытой ул. Доватора.







По данным сервиса Яндекс.Пробки на 8:15, движение сильно затруднено при движении по ГБШ в сторону центра города, на ул. Есенина в обоих направлениях и при въезде на ул. Доватора со стороны ТЦ «Континент». Также практически парализовано движение по ул. Волочаевская от Плющихинского жилмассива в сторону ГБШ.







На ул. Есенина сложно проехать в обоих направлениях





«На въезде с ГБШ на ул. Доватора стоит ДПС и не дает въезжать машинам», — сообщил в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель.







Очевидица происходящего рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что на ул. Доватора произошел обрыв контактных проводов.







В целом загруженность дорог в городе оценивается на 5 баллов.





НГС.НОВОСТИ выясняют ситуацию.





Вчера из-за аварии на ул. Немировича-Данченко также было сильно затруднено движение по Коммунальному мосту.