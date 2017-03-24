Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе на ул. Автогенной

Девочка шла по пешеходному переходу 
Девочка шла по пешеходному переходу 

Иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе на ул. Автогенной — девочка сама дошла до дома. 


Авария произошла 23 марта около 14:30. Иномарка, за рулем которой была женщина, сбила 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе по ул. Автогенная (сад Мичуринцев) около дома № 154. 


«Женщина вышла из машины, спросила, куда ребенка  довезти, ребенок мой помахал головой, что никуда (дочь была в шоковом состоянии), [женщина] сказала "Аккуратнее надо". Дочь спросила: "Вы не видите пешеходный переход?". На что женщина ей сказала: "Вы все черные. Вас не видно". Дочь [ростом] 1,8. На ней были одеты черные штаны, синяя куртка, [у нее] распущенные мелированные волосы. Женщина села в машину, ребенок пошел в сторону дома», —  рассказала НГС.НОВОСТИ мама девочки Ирина Тахилевич. 


Ирина уточнила, что ее дочь возвращалась домой из школы. От места, где ее сбили, до дома ей идти две минуты, но в этот раз она шла 13 минут, говорит ее мама. Когда ребенок пришел домой, приехала «скорая» и обнаружила у школьницы ушибы бедра, руки и позвоночника.


«Вечером, когда стресс отошел, у нее начала болеть голова, мы обратились в поликлинику», — добавила Ирина.


Сейчас родители ребенка ищут свидетелей аварии и просят автомобилистов, проезжающих в это время в том районе, связаться с ними по тел.: 8-913-947-1203 (Алексей), 8-913-908-9539 (Ирина). 


С начала марта это не первый случай, когда водители сбивают детей на пешеходных переходах. 20 марта на ул. Вертковской водитель на «Тойоте Марк II» наехал на 10-летнего мальчика и 9-летнюю девочку, которые переходили дорогу по правилам.  

Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой

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