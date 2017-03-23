Полный пассажиров самолет час не мог взлететь в «Толмачёво»

Самолет пошел на взлет больше,чем через час

Рейс авиакомпании S7 до Москвы с пассажирами около часа находился на взлетной полосе и не мог взлететь.







В редакцию НГС.НОВОСТИ обратился один из пассажиров по имени Дмитрий. Он рассказал, что рейс S7-176 задерживается из-за технической неполадки. «Сломался до взлета. Командир объявил, что неисправна система кондиционирования. Пассажиров не выпускают, сообщают, что идет ремонт. Пассажиры волнуются. Задержка уже составила 30 минут», — посетовал Дмитрий. По его словам, самолет был полным, свободных мест очевидец не заметил.







В «Толмачёво» техническую неполадку самолета подтвердили. Также НГС.НОВОСТИ обратились в авиакомпанию за комментарием, но пока не получили его.







Пока новость готовилась к публикации, ситуация с самолетом улучшилась. В 21:56 читатель прислал сообщение, что судно все-таки собирается взлететь. «Нас покатили на взлет. Задержка 1 час 15 минут», — резюмировал Дмитрий.







Это далеко не самая длительная задержка самолета в столицу. В ноябре НГС.НОВОСТИ писали, что утренний рейс «Новосибирск – Москва» авиакомпании «Аэрофлот» перенесли больше чем на 12 часов — пассажиры винили в этом сильный мороз.