В Новосибирске среди сугробов расцвели первые одуванчики

Жительница поселка Огурцово в Советском районе Новосибирска заметила и сфотографировала первые в этом году цветущие одуванчики.







Как отметила женщина в своем инстаграме, под местом, где появились цветы, проходит теплотрасса, а рядом продолжают лежать сугробы.







Обычно одуванчики зацветают в конце апреля – начале мая. Такие ранние цветы главный лесничий лесничества ННЦ СО РАН Николай Палигин назвал аномалией. «Такого, по идее, быть не должно. Очень рано еще», — говорит эксперт.







Несколько дней назад НГС.НОВОСТИ писали о первой бабочке в Новосибирске. Также солнечная активность провоцирует вопли котов — эксперт рассказала, зачем животные так кричат и когда это кончится.