В Новосибирске среди сугробов расцвели первые одуванчики

В Новосибирске среди сугробов расцвели первые одуванчики (фото)

Жительница поселка Огурцово в Советском районе Новосибирска заметила и сфотографировала первые в этом году цветущие одуванчики.


Как отметила женщина в своем инстаграме, под местом, где появились цветы, проходит теплотрасса, а рядом продолжают лежать сугробы.


Обычно одуванчики зацветают в конце апреля – начале мая. Такие ранние цветы главный лесничий лесничества ННЦ СО РАН Николай Палигин назвал аномалией. «Такого, по идее, быть не должно. Очень рано еще», — говорит эксперт.


Несколько дней назад НГС.НОВОСТИ писали о первой бабочке в Новосибирске. Также солнечная активность провоцирует вопли котов — эксперт рассказала, зачем животные так кричат и когда это кончится

Анна Наумцева
Фото Елены Фугенфировой 

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