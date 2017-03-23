Стала известна дата окончательного восстановления Большевистской после трещины

Стала известна дата окончательного восстановления Большевистской после трещины

Власти Новосибирска намерены окончательно решить ситуацию с трещиной на ул. Большевистской и восстановить движение транспорта к 22 апреля.


«Сегодня в мэрии Новосибирска создана рабочая группа, которую возглавляет департамент по чрезвычайным ситуациям. Разработан и утвержден план мероприятий. Поручено предпринять все усилия, чтобы к 22 апреля открыть движение по всем полосам Большевистской», — сообщил сегодня в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.


По его словам, застройщик расположенного рядом жилого комплекса «Снежная миля» будет принимать участие в ремонте дороги. 


Просадку грунта на четной стороне ул. Большевистской обнаружили в ноябре прошлого года. Ровно через год трещина увеличилась на 20–30 см. Как объяснял директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик, это случилось по вине ошибок при строительстве «Снежной мили». Из-за трещины перенесли остановку общественного транспорта и сузили движение на две полосы. Трещину заделали, но движение пока не восстановлено. 

Анна Наумцева
Фото Кирилла Шматкова

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