Сработавший датчик дыма спас 20 человек в горящем доме

Пожарный извещатель в квартире
Пожарный извещатель в квартире

Сегодня в Бердске загорелась одна из квартир в новом доме на ул. Каменной, 55 — о пожаре жители узнали благодаря датчику дыма.


Вызов пожарным поступил около 16:20. Огонь появился на кухне, дверь которой была закрыта, но дым сквозь щели просочился в комнату, где был установлен датчик. «"Ревун" разбудил не только крепко спящего хозяина квартиры, звук сигнализации также услышали и соседи по этажу. Оперативно прибыв на место вызова, сотрудники МЧС обнаружили в подъезде сильное задымление, дым с первого этажа поднимался на верхние этажи. На площадке весь покрытый сажей, но живой и здоровый находился хозяин горевшей квартиры», — рассказали в ГУ МЧС по НСО.


Последствия пожара
Последствия пожара


Причина пожара пока не названа, пострадавших нет. Пожарные эвакуировали из подъезда в общей сложности 20 человек.


«Если бы извещатель был установлен в каждой комнате, то пожар бы обнаружили гораздо раньше и имел бы значительно меньший ущерб. Но извещатель выполнил свою функцию и спас людей», — сообщил начальник 5-го отряда федеральной противопожарной службы по НСО Константин Рожко. Он добавил, что дом находится в новом микрорайоне и его только недавно сдали.


Это далеко не единственный случай, когда о пожаре жильцов горящего дома предупреждал громкий звук. В феврале НГС.НОВОСТИ писали, что жители Ленинского района проснулись от пронзительного собачьего лая — как выяснилось позже, собака первой почуяла дым.

Анна Наумцева
Фото предоставлены ГУ МЧС по НСО

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