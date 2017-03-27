Владельцы элитных дач опровергли обвинения прокуратуры в незаконной покупке острова

Остров в Искитимском районе местные власти продали за 10,4 млн руб.

Дачное некоммерческое товарищество «ФМК» не согласилось с обвинениями в незаконном приобретении участков на острове «Огуречный» на Обском водохранилище.



«Сам участок проверяли сто раз. Есть материалы проверок, где сказано: все законно людям предоставлено, все у них в порядке... Сто раз проверяли уже, сто раз писали», — заявил НГС.НОВОСТИ член ДНТ «ФМК» Ярослав Солоха.





Напомним, на прошлой неделе прокуратура объявила о том, что оспорит продажу местными властями элитной земли на полуострове в Новосибирском водохранилище. По мнению ведомства, продажа участков противоречила требованию п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ, который запрещает приватизацию земли на береговой полосе. В свою очередь, искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев рассказал НГС.НОВОСТИ о том, что помимо полуострова местные власти с нарушениями закона продали в частные руки и остров — за 10,4 млн руб.





В то же время дачное товарищество заявило об отсутствии судебных претензий со стороны прокуратуры. «ДНТ "ФМК" заявляет, что со стороны прокуратуры не было требований о признании недействительными договоров купли-продажи. Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев направил в суд исковые заявления о признании договоров купли-продажи земельных участков недействительными на полуострове у села Морозово. "ФМК" не имеет никакого отношения к полуострову, который упоминается на сайте прокуратуры», — объяснил в письме в редакцию НГС.НОВОСТИ председатель ДНТ «ФМК» Евгений Черных.





По словам Евгения Черных, проверка Росприроднадзора в прошлом году установила, что доступ к береговой полосе острова никоим образом не ограничен. Сейчас у дачного товарищества есть лишь одно представление прокуратуры, выданное в декабре 2016 года — об уточнении местоположения береговой полосы острова «Огуречный». По Водному кодексу РФ расстояние от воды до начала владений должно составлять не менее 20 м. Работы по замеру береговой линии можно провести только после схода снежного покрова, сообщил Евгений Черных. По его словам, ДНТ уведомило об этом прокуратуру.