На «Золотой Ниве» обстреляли детский сад

Детский сад № 490 (ул. Федосеева, 1«а»)
Детский сад № 490 (ул. Федосеева, 1«а»)

Новосибирские полицейские проверяют информацию о хулигане, который утром 23 марта обстрелял территорию детского сада № 490 в микрорайоне «Золотая Нива».


«Во время утренней прогулки территорию детского сада обстреляли <…> Воспитатели сразу завели детей в сад и вызвали полицию, которая приехала только через 2 часа. Полицейские походили, никого не нашли и уехали. Теперь мы переживаем за безопасность детей», — написала читательница в редакцию НГС.


Одна из родительниц со ссылкой на воспитателя детского сада уточнила, что происшествие случилось около 11. Со слов воспитательницы, которая в это время шла на работу, возле детского сада прозвучали 2–3 выстрела, но сначала она подумала, что это дети взрывают петарды рядом с ближайшими гаражами.


«Стреляли по беседкам. Травматика, скорее всего», — уточнила родительница.


В переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в мессенджере Telegram она добавила, что стреляли, скорее всего, «из кирпичного дома, который новый рядом стоит» (т.е. из дома № 185/2 по ул. Б. Богаткова). Из-за прозвучавших выстрелов детей сразу начали загонять в группы.


«Из ближайшей школы детей тоже раньше домой отправили», — добавила родительница.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что сообщение о выстрелах проверяет полиция.


«Сотрудница детсада во время прогулки услышала какие-то хлопки, написала по данному факту заявление в полицию — предположила, что это какие-то выстрелы, возможно. Проводится проверка по данному факту. Подтвердится — не подтвердится, непонятно», — прокомментировали в областной полиции.

Ольга Хмелевская
Фото Михаила Руднева

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