Талая вода залила полы в доме рядом с новостройкой

Дом новосибирца начало топить во время таяния снега — мужчина винит застройщика соседней высотки.









В редакцию НГС.НОВОСТИ обратился читатель Александр Енин. Мужчина сообщил, что из-за тающего снега в его доме по ул. Калинина, 212 вода поднялась выше уровня пола. Это произошло из-за строительства многоэтажки на соседнем участке, считает он.



«Ливневая канализация отводилась с нашего участка, она получилась на территории стройки. Стройкой ее засыпало, очищать отказываются. Вода поднялась выше уровня пола. Они [компания-застройщик] говорят — у нас денег нет, чтобы очищать. Решайте сами», — рассказал хозяин дома.





Дом по ул. Калинина, 212 топит уже не первый раз





По словам Александра, такая же ситуация возникала два года назад, но тогда канализацию почистили. Сейчас мужчина обратился в районную администрацию и ждет визита специалистов из отдела ГО и ЧС.







Многоэтажку по ул. Дачная, 5 возводит компания «СЖСИ». Представитель застройщика уверяет, что канализацию не засыпали.



«Поднятие грунтовых вод на территории дома связано не со строительством, а с таянием снега. Это подтверждают геологические изыскания, которые проводились до начала строительства», — отметили в компании, уточнив, что ранее по просьбе мэрии и департамента строительства застройщик прочищал коллектор за собственный счет.









В отделе маркетинга «СЖСИ» отметили, что на самом деле участок не мешал строительству дома, но понимая неудобства соседства с многоэтажным домом, застройщик предложил мужчине жилплощадь и приличную сумму денег в обмен на участок, где находится его дом. Однако стороны не смогли договориться из-за того, что собственник участка запросил огромную сумму денег, эквивалентную нескольким элитным квартирам в центре города.







«Шел торг в плане "устраивает — не устраивает". Мы не договорились, не нашли общих условий и решили, что не будем друг другу мешать», — пояснил сам Александр.









В Новосибирске нередко возникают споры между застройщиками и жителями близлежащих домов. Так, недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали о ситуации в тихом центре Новосибирска. Там бизнес-центр возводят в 15 метрах от подъездов вопреки протестам жильцов.

