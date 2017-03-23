Талая вода залила полы в доме рядом с новостройкой

Дом новосибирца начало топить во время таяния снега — мужчина винит застройщика соседней высотки.


Талая вода залила полы в доме рядом с новостройкой (фото)


В редакцию НГС.НОВОСТИ обратился читатель Александр Енин. Мужчина сообщил, что из-за тающего снега в его доме по ул. Калинина, 212 вода поднялась выше уровня пола. Это произошло из-за строительства многоэтажки на соседнем участке, считает он.


«Ливневая канализация отводилась с нашего участка, она получилась на территории стройки. Стройкой ее засыпало, очищать отказываются. Вода поднялась выше уровня пола. Они [компания-застройщик] говорят — у нас денег нет, чтобы очищать. Решайте сами», — рассказал хозяин дома.


Дом по ул. Калинина, 212 топит уже не первый раз
Дом по ул. Калинина, 212 топит уже не первый раз


По словам Александра, такая же ситуация возникала два года назад, но тогда канализацию почистили. Сейчас мужчина обратился в районную администрацию и ждет визита специалистов из отдела ГО и ЧС.


Многоэтажку по ул. Дачная, 5 возводит компания «СЖСИ». Представитель застройщика уверяет, что канализацию не засыпали.


«Поднятие грунтовых вод на территории дома связано не со строительством, а с таянием снега. Это подтверждают геологические изыскания, которые проводились до начала строительства», — отметили в компании, уточнив, что ранее по просьбе мэрии и департамента строительства застройщик прочищал коллектор за собственный счет.


Талая вода залила полы в доме рядом с новостройкой (фото)


В отделе маркетинга «СЖСИ» отметили, что на самом деле участок не мешал строительству дома, но понимая неудобства соседства с многоэтажным домом, застройщик предложил мужчине жилплощадь и приличную сумму денег в обмен на участок, где находится его дом. Однако стороны не смогли договориться из-за того, что собственник участка запросил огромную сумму денег, эквивалентную нескольким элитным квартирам в центре города.


«Шел торг в плане "устраивает — не устраивает". Мы не договорились, не нашли общих условий и решили, что не будем друг другу мешать», — пояснил сам Александр.


Талая вода залила полы в доме рядом с новостройкой (фото)


В Новосибирске нередко возникают споры между застройщиками и жителями близлежащих домов. Так, недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали о ситуации в тихом центре Новосибирска. Там бизнес-центр возводят в 15 метрах от подъездов вопреки протестам жильцов.

Ольга Власова
Фото предоставлены Александром Ениным

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