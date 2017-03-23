S7 выделила для «Тотального диктанта» сразу 10 самолетов

Проверить грамотность предложили пассажирам 10 самолетов
Проверить грамотность предложили пассажирам 10 самолетов

Пассажиры S7 Airlines смогут написать «Тотальный диктант» на борту самолета — уже определены 10 рейсов, участвующих в акции 8 апреля.


«В этом году акция пройдет на десяти внутренних и международных рейсах авиакомпании, в том числе из Новосибирска — родины "Тотального диктанта"», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.


Присоединиться к акции смогут пассажиры рейсов:


S7-184 «Новосибирск – Москва» (вылет в 11:50); 

S7-182 «Новосибирск – Москва» (вылет в 15:50); 

S7-179 «Москва – Новосибирск» (вылет в 11:15); 

S7-175 «Москва – Новосибирск» (вылет в 13:30); 

S7-3339 «Новосибирск – Санкт-Петербург» (вылет в 11:25); 

S7-3340 «Санкт-Петербург – Новосибирск» (вылет в 13:20); 

S7-116 «Улан-Удэ – Москва» (вылет в 9:25); 

S7-3280 «Владивосток – Новосибирск» (вылет в 8:55); 

S7-777 «Иркутск – Москва» (вылет в 9:35);

S7-991 «Москва – Дюссельдорф» (вылет в 12:40).


В прошлом году на высоте 10 000 метров диктант впервые написали пассажиры рейса «Новосибирск – Москва». Один из координаторов акции в прошлом году рассказал НГС.НОВОСТИ, что диктант проводил член экспертного совета «Тотального диктанта», профессиональный филолог. Пассажирам, которые хотели принять участие в акции, раздавали бланки, а также специальные радиогиды с наушниками. Участие в акции было добровольное, те, кто не хотел писать — продолжали отдыхать, отметил собеседник.


Автором текста диктанта в этом году стал Леонид Юзефович, а в число диктаторов — людей, диктующих текст — включили робота.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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