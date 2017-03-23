В Центральном парке покажут спектакль-анекдот про Станиславского и Немировича-Данченко

В постановке-анекдоте «Станиславский» задействовано всего два актера

В театре La Pushkin, который находится в Центральном парке, поставили спектакль-анекдот «Станиславский» про Станиславского и Немировича-Данченко.





«В спектакле участвуют его автор и режиссер-сценарист Олег Жуковский и актер областного театра кукол Владимир Кузнецов. Спектакль про тот классический театр, к которому нас всех, скажем так, приучали… А вот Олег взглянул на все это с точки зрения шутки, анекдота», — рассказала пресс-секретарь театра Елена Голощапова.







Елена добавила, что «Станиславский» это шутка-сказка: «смешная, озорная, с ворохом придумок, трюков, плясок-ужимок и метафизических фортелей с двумя героями».







Премьеру «Станиславский» покажут накануне Международного дня театра 24 и 25 марта, а далее она войдет в театральный репертуар La Pushkin.







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