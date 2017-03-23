Новосибирец получил необычно большую сумму доплаты за отопление

Новосибирец получил необычно большую сумму доплаты за отопление

Житель дома № 1/1 на ул. Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска с удивлением обнаружил, что в этом месяце ему нужно заплатить за отопление больше 10 тыс. руб.


По словам возмущенного жителя дома, занимающего квартиру площадью 89 кв. м, недавно он зашел в личный кабинет на сайте «СИБЭКО» и увидел, что


в феврале ему начислили за отопление 12 тыс. руб. Соседей мужчины тоже удивила выросшая плата за отопление.


В управляющей компании «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» внушительную сумму объяснили годовой корректировкой.


«Вы, наверное, знаете, что отопление мы оплачиваем по 1/12, рассчитанной по показаниям [общедомового прибора учета] за предыдущий год. То есть прошлый год мы жили по показаниям 2015 года. Этот дом в 15 году потратил 631 Гкал. В 2016 году мы также снимали показания по прибору учета, и прибор учета у них показал, что 873 Гкал потратил дом за 2016 год. Соответственно, вот эта разница между годами в 242 Гкал — она и была доначислена собственникам согласно занимаемым квадратным метрам», — объяснила представитель управляющей компании Елена Кондрашова.


Она также подтвердила, что проведенный в феврале перерасчет вылился в «очень большие доначисления» для жильцов дома № 1/1 на ул. Серафимовича. Например, у жильца, который заплатил за отопление более 12 тыс. руб., корректировка составила 9779 руб. Оставшиеся деньги — это ежемесячный платеж, который основан на показаниях прибора учета за 2016 год.


По словам Елены Кондрашовой, в прошлом и позапрошлом годах жильцы этого дома после корректировки, наоборот, получали обратно переплату за израсходованное тепло.


Сейчас ситуация изменилась: в 2016 году отапливать дом стали жарче.


«Почему такое большое потребление? Во-первых, высокая подача температуры теплоносителя. Сейчас "СИБЭКО" стали подавать температуру и 100 градусов, и 117, и 98. К тому же на этом доме восстановлена была циркуляция [горячей воды] по подвалу дома, и она постоянно циркулирует, соответственно, тоже расход идет отопления», — пояснила сотрудница ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района».


Как сообщалось ранее, квитанции с большими суммами за отопление в этом году вызвали шквал претензий у новосибирцев. Как поясняли в феврале в государственной жилищной инспекции по Новосибирской области, их буквально завалили жалобами на коммунальные платежи.


«По телефону — это уже не просто вал, это просто… Ну все до одного. У нас каждую секунду телефон разрывается. Он у нас не выдерживает, так как он на определенной системе, и он просто выключается», — отмечала начальник отдела по платежам ГЖИ Татьяна Зацепина.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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