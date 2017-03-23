Названа дата начала ремонта дорог в Новосибирске

В Новосибирске запланирован ремонт городских дорог, власти назвали примерную дату начала работ.





Как рассказал 23 марта на встрече с журналистами директор МБУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский, в этом году разбитых дорог на новосибирских улицах стало меньше.





«Если сравнивать дорожную ситуацию с прошлым годом, то мы видим, что разрушений стало намного меньше. Это не только благодаря технологиям, но и еще и погодным условиям. Если помните, в 2015–2016 году у нас были три весны — три раза таяло и три раза замерзало. Нынешние (благоприятные) условия позволили нам в этом году потратить меньше денег на текущий ремонт», — сказал Алексеевский.





Юрий Алексеевский на встрече с журналистами на перекрестке ул. Бориса Богаткова и Национальной







По его словам, в 2017 году на ремонт дорог из бюджета Новосибирска потратят 50 млн руб. — столько же, сколько было годом ранее, но в 2016 году 27 млн также выделил областной бюджет.





Алексеевский отметил, что сейчас управлением дорожного строительства проведены семь конкурсов, благодаря которым удалось определить семь подрядных организаций, ответственных за ремонт дорог. «Если жалоб не будет, 29 марта будут заключены контракты, и подрядчики выйдут на дороги Новосибирска.





Асфальт будет укладываться на сухую и чистую поверхность. Предварительно мы выйдем с 5 по 8 апреля»,





— подчеркнул Алексеевский.







Дороги Новосибирска вновь нуждаются в ремонте





В Новосибирске вместе с наступлением плюсовых температур на дорогах стала собираться талая вода, а во многих местах города без резиновых сапог стало не пройти.

