В Новосибирской области начали досрочно сдавать ЕГЭ

Досрочные экзамены в этом году начались сегодня
Досрочные экзамены в этом году начались сегодня

Сегодня, 23 марта, в Новосибирской области прошли первые досрочные единые государственные экзамены (ЕГЭ).


Новосибирцы сдавали географию, а также экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.


«В экзамене по географии приняли участие 18 человек, по информатике и ИКТ — 61 человек. Апелляций по процедуре проведения экзамена нет. Идет обработка результатов экзамена. Работают предметные комиссии», — сообщает Институт мониторинга и развития образования.


В институте рассказали, что всего на досрочные экзамены зарегистрировались 927 человек — их будет 14, как и тех, что пройдут в основное время. В основном это ученики прошлых лет, только 9 выпускников 2017 года решили сдать экзамен досрочно.


В 2017 году в досрочный период, как и в 2016 году, наиболее популярными учебными предметами в стране стали обществознание (39,6 %), история (21,3 %), биология (16,9 %), физика (16,3 %). Досрочные экзамены в 2017 году будут проходить с 23 марта по 14 апреля, а основные — с 29 мая по 1 июля. В прошлом году основной этап начался 27 мая.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 519
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено