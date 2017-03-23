В Новосибирской области начали досрочно сдавать ЕГЭ

Досрочные экзамены в этом году начались сегодня



Сегодня, 23 марта, в Новосибирской области прошли первые досрочные единые государственные экзамены (ЕГЭ).







Новосибирцы сдавали географию, а также экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.







«В экзамене по географии приняли участие 18 человек, по информатике и ИКТ — 61 человек. Апелляций по процедуре проведения экзамена нет. Идет обработка результатов экзамена. Работают предметные комиссии», — сообщает Институт мониторинга и развития образования.







В институте рассказали, что всего на досрочные экзамены зарегистрировались 927 человек — их будет 14, как и тех, что пройдут в основное время. В основном это ученики прошлых лет, только 9 выпускников 2017 года решили сдать экзамен досрочно.





В 2017 году в досрочный период, как и в 2016 году, наиболее популярными учебными предметами в стране стали обществознание (39,6 %), история (21,3 %), биология (16,9 %), физика (16,3 %). Досрочные экзамены в 2017 году будут проходить с 23 марта по 14 апреля, а основные — с 29 мая по 1 июля. В прошлом году основной этап начался 27 мая.