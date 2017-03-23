«Красный факел» показал превращение актера Телегина в женщину ради новой роли

Константин Телегин играет волшебника

В новосибирском театре «Красный факел» готовится премьера спектакля «Иллюзия» по пьесе Пьера Корнеля, которая рассказывает о блудном сыне и волшебнике, способном менять облик.







Роль волшебника Алькандра исполнит Константин Телегин. Подробности постановки в театре не разглашают, но сегодня появился ролик, где Телегина с помощью грима превращают в женщину.







Из анонса на сайте «Красного факела» следует, что действие перенесется из XVII в XXI век.





«Герои больше напоминают героев современных боевиков или персонажей популярных комиксов. Историю про сбежавшего из отцовского дома Клиндора (Сергей Богомолов) все участники спектакля разыгрывают как волшебную феерию. Рано или поздно за каждой кулисой обнаруживается обман, иллюзия. И главный зритель этой иллюзии — Придаман (Владимир Лемешонок) — отец Клиндора», — отметила пресс-служба театра.











Первые показы спектакля пройдут 13 и 14 апреля. Билеты можно купить на сайте театра по цене от 350 до 750 руб.







Актер Константин Телегин известен не только своими ролями в «Красном факеле». 1 апреля 2016 года прошла премьера фильма «Пессимист», где он сыграл главную роль.