Парковку у жилого дома завалили снегом из соседнего двора


По словам читателя НГС, снег привезли откуда-то из соседнего двора. Фото читателя
По словам читателя НГС, снег привезли откуда-то из соседнего двора. Фото читателя


Жители дома на ул. Нижегородской, 28 (микрорайон «Восход») пожаловались на то, что парковочные карманы в их дворе завалили снегом.


Сваленный во дворе снег никто потом не вывозит. Фото читателя НГС
Сваленный во дворе снег никто потом не вывозит. Фото читателя НГС


Как рассказал житель дома, который представился Владимиром, сегодня трактор привез и вывалил несколько больших куч снега и льда, которые, по всей видимости, были собраны где-то поблизости. «Теперь из 10 парковочных мест осталось не больше шести», — негодует он.


По словам Владимира, это происходит уже второй год — вываленные на парковке кучи снега никто потом никуда не вывозит.


«В прошлом году, чтобы эти кучи быстрее растаяли, нам пришлось самим выходить — и просто долбить их и раскидывать. А то они до лета бы лежали», —  сетует житель «Восхода».


Из-за сугроба жители дома лишились половины парковочных мест. Фото читателя
Из-за сугроба жители дома лишились половины парковочных мест. Фото читателя


В управляющей компании «ЖКХ Октябрьского района» рассказали, что в курсе проблемы, но ничего поделать пока не могут. «Это арендаторы из соседнего дома вызвали технику. И было это уже после того, как во дворах работали наши сотрудники. Сейчас мы разбираемся с тем, кто это сделал», — пояснили в офисе участка № 7, к которому относится заваленный снегом двор.


Проблемы с кучами снега, которые не вывозятся, а сваливаются где-то рядом, у жителей города возникают регулярно. Например, не так давно жители Дзержинского района столкнулись с тем, что огромный сугроб возник на тротуаре и перегородил дорогу в детскую поликлинику.

Стас Соколов
Фото предоставлено читателем НГС

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