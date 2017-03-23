Парковку у жилого дома завалили снегом из соседнего двора





По словам читателя НГС, снег привезли откуда-то из соседнего двора. Фото читателя







Жители дома на ул. Нижегородской, 28 (микрорайон «Восход») пожаловались на то, что парковочные карманы в их дворе завалили снегом.





Сваленный во дворе снег никто потом не вывозит. Фото читателя НГС







Как рассказал житель дома, который представился Владимиром, сегодня трактор привез и вывалил несколько больших куч снега и льда, которые, по всей видимости, были собраны где-то поблизости. «Теперь из 10 парковочных мест осталось не больше шести», — негодует он.







По словам Владимира, это происходит уже второй год — вываленные на парковке кучи снега никто потом никуда не вывозит.





«В прошлом году, чтобы эти кучи быстрее растаяли, нам пришлось самим выходить — и просто долбить их и раскидывать. А то они до лета бы лежали», — сетует житель «Восхода».







Из-за сугроба жители дома лишились половины парковочных мест. Фото читателя







В управляющей компании «ЖКХ Октябрьского района» рассказали, что в курсе проблемы, но ничего поделать пока не могут. «Это арендаторы из соседнего дома вызвали технику. И было это уже после того, как во дворах работали наши сотрудники. Сейчас мы разбираемся с тем, кто это сделал», — пояснили в офисе участка № 7, к которому относится заваленный снегом двор.







Проблемы с кучами снега, которые не вывозятся, а сваливаются где-то рядом, у жителей города возникают регулярно. Например, не так давно жители Дзержинского района столкнулись с тем, что огромный сугроб возник на тротуаре и перегородил дорогу в детскую поликлинику.