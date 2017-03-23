Фура протащила «Хонду» после удара и перегородила половину магистрали

Авария с длинномером перекрыла больше половины проезжей части на ул. Немировича-Данченко — затор растянулся по всему Коммунальному мосту.


Движение в одну сторону полностью перекрыто
Движение в одну сторону полностью перекрыто


Авария произошла около 16:00 на ул. Немировича-Данченко напротив ТРК «Горский». «Длинномер при развороте зацепил стоящую на светофоре "Хонду ЦР-В". После прицеп фуры протащил "Хонду" на тормозах еще около 1,5 метров и столкнул с "Ниссан Теана"», — сообщили через соцсеть «ВКонтакте» представители мобильного приложения «Автоспас» со ссылкой на своих подписчиков.


Грузовик легко протащил внедорожник после удара
Грузовик легко протащил внедорожник после удара


По информации аваркомов, грузовик перекрыл проезд со стороны Коммунального моста в сторону ул. Лыщинского полностью, также перекрыт оказался левый ряд в сторону моста. Крайний правый ряд в сторону Лыщинского занят припаркованными автомобилями.


Фура протащила «Хонду» после удара и перегородила половину магистрали (фото)


По информации сервиса Яндекс.Пробки, на 16:40 в Новосибирске практически парализовано движение по всему Октябрьскому мосту в сторону левого берега. Скорость потока — 3 км/ч.


По-прежнему сложное движение наблюдается и на ул. Большевистской. Сегодня днем там зафиксировали самую длинную пробку за всю последнюю неделю. Длина затора составила 3,8 км.

Ольга Власова
Фото vk.com/avtospas54rus (1, 2), принтскрин yandex.ru/maps/65/novosibirsk/ (3)

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