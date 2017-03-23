Фура протащила «Хонду» после удара и перегородила половину магистрали

Авария с длинномером перекрыла больше половины проезжей части на ул. Немировича-Данченко — затор растянулся по всему Коммунальному мосту.







Движение в одну сторону полностью перекрыто





Авария произошла около 16:00 на ул. Немировича-Данченко напротив ТРК «Горский». «Длинномер при развороте зацепил стоящую на светофоре "Хонду ЦР-В". После прицеп фуры протащил "Хонду" на тормозах еще около 1,5 метров и столкнул с "Ниссан Теана"», — сообщили через соцсеть «ВКонтакте» представители мобильного приложения «Автоспас» со ссылкой на своих подписчиков.





Грузовик легко протащил внедорожник после удара





По информации аваркомов, грузовик перекрыл проезд со стороны Коммунального моста в сторону ул. Лыщинского полностью, также перекрыт оказался левый ряд в сторону моста. Крайний правый ряд в сторону Лыщинского занят припаркованными автомобилями.











По информации сервиса Яндекс.Пробки, на 16:40 в Новосибирске практически парализовано движение по всему Октябрьскому мосту в сторону левого берега. Скорость потока — 3 км/ч.







По-прежнему сложное движение наблюдается и на ул. Большевистской. Сегодня днем там зафиксировали самую длинную пробку за всю последнюю неделю. Длина затора составила 3,8 км.