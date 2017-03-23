Полиция возобновила поиски давно пропавшего парня после загадочных звонков

Станислав Пак

Новосибирская полиция разместила на своем официальном сайте ориентировку по поиску Станислава Пака — он пропал два года назад, но очевидцы утверждают, что видели мужчину в Новосибирске.







«Его мать живет в Казахстане, и ей кто-то позвонил. Непонятно, кто. В полицию тоже звонили, поэтому возникла необходимость снова разместить ориентировку», — прокомментировал источник в правоохранительных органах.







Станиславу Паку 22 года, но он выглядит значительно моложе. Ушел из дома по ул. Блюхера в 0:55 16 января 2015 года. Рост пропавшего 185 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие, страдает косоглазием.







Станислав пропал в 2015 году





Станислав Пак был одет в темно-синий пуховик с меховой опушкой на капюшоне, в разноцветную вязаную шапку, синие джинсы, желтые кроссовки.







Всех, кто знает, где находится Станислав Пак, полиция просит позвонить по телефонам: 232-64-80, 232-16-17.







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