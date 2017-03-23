Полиция возобновила поиски давно пропавшего парня после загадочных звонков

Станислав Пак
Станислав Пак

Новосибирская полиция разместила на своем официальном сайте ориентировку по поиску Станислава Пака — он пропал два года назад, но очевидцы утверждают, что видели мужчину в Новосибирске.


«Его мать живет в Казахстане, и ей кто-то позвонил. Непонятно, кто. В полицию тоже звонили, поэтому возникла необходимость снова разместить ориентировку», — прокомментировал источник в правоохранительных органах.


Станиславу Паку 22 года, но он выглядит значительно моложе. Ушел из дома по ул. Блюхера в 0:55 16 января 2015 года. Рост пропавшего 185 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие, страдает косоглазием.


Станислав пропал в 2015 году
Станислав пропал в 2015 году


Станислав Пак был одет в темно-синий пуховик с меховой опушкой на капюшоне, в разноцветную вязаную шапку, синие джинсы, желтые кроссовки.


Всех, кто знает, где находится Станислав Пак, полиция просит позвонить по телефонам: 232-64-80, 232-16-17.


Сегодня стало известно, что благодаря волонтерам в Красноярске нашлась 14-летняя Ксения Четыркина из Новосибирска. Ее искали месяц, в том числе новосибирские полицейские.

Анна Наумцева
Фото 54.мвд.рф

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