В НГУ открылась столовая после ремонта за 60 миллионов

На ремонт в столовой НГУ потратили около 60 млн руб.





В Новосибирском государственном университете после ремонта заработала столовая, где появились дорожки для слабовидящих и приспособления для колясочников.





В новой столовой НГУ приспособления для слабовидящих и колясочников





Новое оборудование столовой НГУ позволит разнообразить меню и снизить себестоимость блюд





«Для слабовидящих студентов там установлены вспомогательные дорожки. Они желтого цвета резиновые, чувствуются под ногами, чтобы можно было удобно проходить», — рассказали в пресс-службе НГУ. — Также есть специальное табло и план столовой, написанный азбукой Брайля».







Столовая НГУ после ремонта





Столовая не работала шесть месяцев, на ремонт было потрачено около 60 млн руб. из федерального бюджета, уточнили в НГУ. Изменился внешний вид помещения, появилось новое оборудование, в том числе пароконвектомат, позволяющий готовить практически любые блюда. Также руководство закупило стерилизаторы ножей, холодильные камеры, точные электронные весы, камеры шоковой заморозки, новые котлы и автоматические сковороды.







«Надеемся, что это отразится и на ценообразовании, и на разнообразии», — подытожили в НГУ, подразумевая возможное снижение цен.







В отличие от студентов, молодые специалисты не всегда могут найти время на обед в кафе и столовых — более 70 % новосибирцев приносят обед из дома.

