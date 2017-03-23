В НГУ открылась столовая после ремонта за 60 миллионов

На ремонт в столовой НГУ потратили около 60 млн руб.
На ремонт в столовой НГУ потратили около 60 млн руб.


В Новосибирском государственном университете после ремонта заработала столовая, где появились дорожки для слабовидящих и приспособления для колясочников.


В новой столовой НГУ приспособления для слабовидящих и колясочников
В новой столовой НГУ приспособления для слабовидящих и колясочников


Новое оборудование столовой НГУ позволит разнообразить меню и снизить себестоимость блюд
Новое оборудование столовой НГУ позволит разнообразить меню и снизить себестоимость блюд


«Для слабовидящих студентов там установлены вспомогательные дорожки. Они желтого цвета резиновые, чувствуются под ногами, чтобы можно было удобно проходить», — рассказали в пресс-службе НГУ. — Также есть специальное табло и план столовой, написанный азбукой Брайля».


Столовая НГУ после ремонта
Столовая НГУ после ремонта


Столовая не работала шесть месяцев, на ремонт было потрачено около 60 млн руб. из федерального бюджета, уточнили в НГУ. Изменился внешний вид помещения, появилось новое оборудование, в том числе пароконвектомат, позволяющий готовить практически любые блюда. Также руководство закупило стерилизаторы ножей, холодильные камеры, точные электронные весы, камеры шоковой заморозки, новые котлы и автоматические сковороды.


«Надеемся, что это отразится и на ценообразовании, и на разнообразии», — подытожили в НГУ, подразумевая возможное снижение цен.


В отличие от студентов, молодые специалисты не всегда могут найти время на обед в кафе и столовых — более 70 % новосибирцев приносят обед из дома.

Анна Богданова
Фото предоставлены пресс-службой НГУ

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