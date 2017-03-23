Четверо подростков забрались на крышу здания на площади Ленина

Подростки забрались на крышу НГУАДИ по соседней, полагают в университете





Жительница Новосибирска заметила и сфотографировала четверых молодых людей, которые сегодня поднялись на крышу здания на Красном проспекте, 38.







В этом здании находится Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ).







«Сегодня около 14 часов на крышу проникла молодежь. На рабочих они совсем не были похожи, на вид — подростки. Четыре человека сидели на парапете, один даже ложился и смотрел вниз, кто-то стоял на парапете. Я пять лет живу по-соседству, никогда такого на крыше НГУАДИ не видела», — рассказала читательница Надежда, приславшая фото подростков, которые она сделала из окна своей квартиры.







По словам очевидца, она испугалась, что поднявшиеся на крышу могут либо сами сорваться вниз, либо начать бросать что-то на головы прохожим. «Улица внизу оживленная. Падение предметов с крыши может привести к травмам ничего не подозревающих пешеходов. Позвонила в полицию по телефону 102, но пока полиция ехала, молодежь уже ушла», — описала ситуацию Надежда.







В полиции подтвердили, что заявка с этого адреса поступала.







«По этому эпизоду к нам уже приходили участковые. Взяли показания с наших охранников. Через наш чердак никто не заходил, но вплотную к нашему вузу примыкает дом на Орджоникидзе, 27. Видимо, оттуда они пробрались. Больше неоткуда. В общем, полиция в курсе», — рассказал проректор по административно-хозяйственной работе НГУАДИ Артем Рудомир.

