Самой красивой студенткой Новосибирска стала проводница поезда

Победительница конкурса Татьяна Урбанович

В Новосибирске завершился областной конкурс красоты «Мисс студенческие отряды-2017», его победительницей стала 19-летняя студентка СГУГиТ Татьяна Урбанович.





«Я очень долго, на самом деле, этого хотела, очень ждала этого, очень сильно готовилась и переживала. Передавала мне корону моя лучшая подруга — победительница прошлогоднего конкурса Мария Ускова, которая меня поддерживала. Поэтому я была очень счастлива. Не знаю, в шоке я была или нет. Почему-то я была уверена в себе, ожидала этой победы, знала это заранее, чувствовала [что выиграю]», — поделилась своими впечатлениями от победы Татьяна Урбанович.







Конкуренцию в финальном этапе конкурса красоты ей составили 14 соперниц. Чтобы добраться до финала, студентки прошли жесткий отбор.







«Девушкам предстояло написать эссе на тему "Красота — это…", снять о себе видеоролик от лица героини известной телепередачи согласно жеребьевке, а также приготовить и представить кулинарное блюдо. Участницы прекрасно справились со всеми заданиями <…> Таким образом, по итогу заочного этапа из 74 претенденток в финал попали только 15 девушек», — сообщили в общественной организации «Российские студенческие отряды».







Финальное состязание состоялось 22 марта в ночном клубе «Отдых». Как рассказала Татьяна Урбанович, финалистки предстали перед зрителями в вечерних платьях, купальниках и дизайнерской одежде, выступили с общим танцем, ответили на вопросы интеллектуального конкурса и выполнили задание на импровизацию.







Во время финального состязания





Победа в конкурсе досталась Татьяне Урбанович





Татьяна Урбанович





В итоге победу одержала 19-летняя студентка СГУГиТ — представительница отряда проводников «Пункт назначения». Как пояснила Татьяна Урбанович, проводником поезда она успела поработать всего одно лето.





«Я от Новороссийского депо была устроена, ездила на север, в Воркуту, в Москву, Мурманск», — рассказала «Мисс студенческие отряды».





Также она добавила, что учится на 2-м курсе по направлению «Информационная безопасность».





Вместе с короной победительницы Татьяна Урбанович получила Apple iPad, право на бесплатное обучение в модельной школе, сертификат в студию загара и другие подарки от партнеров конкурса. Кроме того, ей достался особенный приз — бриллиант — от представительницы Якутского регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды».







Титул «Вице-мисс студенческие отряды» завоевала Диана Пятаева (отряд «Магистраль», СИУ РАНХиГС). А Полина Кинд из студенческого отряда «Алмаз» (СГУПС) стала «Мисс зрительских симпатий», сообщили в министерстве региональной политики Новосибирской области.