Губернатор поручил обеспечить фельдшеров квартирами по 58 «квадратов»

ФАПы востребованы в сельской местности

Глава Новосибирской области Владимир Городецкий отдал поручение на строительство в 2017 году в регионе 26 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).







Часть ФАПов включает в себя служебное жилье для медицинских работников, отметили в пресс-службе регионального правительства.







«В 2017 году было запланировано строительство 6 ФАПов, однако потребность в них, особенно в отдаленных сельских поселениях, очень большая, поэтому принято решение запланировать строительство еще 20 ФАПов», — отметил заместитель министра строительства Иван Шмидт.





По предпроектным проработкам, служебное жилье будет площадью 58 кв. м. Медикам обещают благоустроенную квартиру с отделкой и автономным источником теплоснабжения.







На строительство ФАПов в бюджете Новосибирской области 2017 года предусмотрено 79 млн 150 тыс. руб. Постройка дополнительных пунктов потребует увеличить финансирование и добавить еще 135 млн 900 тыс. руб.







Фактическая средняя стоимость строительства 1 кв. м ФАПа в 2015 году (в 2016 году их не строили) достигала 63,8 тыс. руб., отметили в правительстве.

