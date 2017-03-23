Станцию метро «Речной вокзал» залило в нескольких местах

Пассажиры новосибирского метрополитена сегодня заметили, что на станции «Речной вокзал» с потолка на платформу в нескольких местах капает вода.











Как сообщили очевидцы, лужи появились с обеих сторон от путей, но со стороны ул. Большевистская течь больше. Корреспондент НГС.НОВОСТИ, побывавший на «Речном вокзале» около 13:30, убедился, что платформа протекает как минимум в 7 местах.











При этом места течи никак не огорожены, воду не собирают в ведра, а пассажиры то и дело уворачиваются от «капели».



















Талая вода сегодня залила не только метро, но и многие дороги в Новосибирске. Список мест, которые лучше объезжать, НГС.НОВОСТИ публикует в онлайн-репортаже.











