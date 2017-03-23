Станцию метро «Речной вокзал» залило в нескольких местах

Пассажиры новосибирского метрополитена сегодня заметили, что на станции «Речной вокзал» с потолка на платформу в нескольких местах капает вода.


Станцию метро «Речной вокзал» залило в нескольких местах (фото)


Как сообщили очевидцы, лужи появились с обеих сторон от путей, но со стороны ул. Большевистская течь больше. Корреспондент НГС.НОВОСТИ, побывавший на «Речном вокзале» около 13:30, убедился, что платформа протекает как минимум в 7 местах.


Станцию метро «Речной вокзал» залило в нескольких местах (фото)


При этом места течи никак не огорожены, воду не собирают в ведра, а пассажиры то и дело уворачиваются от «капели». 


Станцию метро «Речной вокзал» залило в нескольких местах (фото)


Станцию метро «Речной вокзал» залило в нескольких местах (фото)


Станцию метро «Речной вокзал» залило в нескольких местах (фото)


Талая вода сегодня залила не только метро, но и многие дороги в Новосибирске. Список мест, которые лучше объезжать, НГС.НОВОСТИ публикует в онлайн-репортаже.


Станцию метро «Речной вокзал» залило в нескольких местах (фото)


Станцию метро «Речной вокзал» залило в нескольких местах (фото)


Анна Наумцева
Фото Густаво Зырянова

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