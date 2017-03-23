Водителей насторожила подозрительная машина с камерой на Бердском шоссе

Машину с камерой на треноге заметили на Бердском шоссе неподалеку от ТЦ «Метро Кэш энд Керри»
Машину с камерой на треноге заметили на Бердском шоссе неподалеку от ТЦ «Метро Кэш энд Керри»

Житель Новосибирска заподозрил в мошенничестве владельца гражданской машины на трассе, которую оставили рядом с камерой фиксации нарушений ПДД.


В редакцию НГС.НОВОСТИ прислали видео с «подозрительным автомобилем». Автор ролика заметил ее сегодня утром, 23 марта, около 8:55 на Бердском шоссе у «Разъезда Иня». Рядом с «Тойотой», в которой не было водителя, на треноге стояла камера фиксации нарушений. Так как машина была гражданская, очевидец предположил, что это мошенники.


В отделе пропаганды областной ГИБДД НГС.НОВОСТИ пояснили, что машина принадлежит подрядной компании «Центр организации дорожного движения», которая охраняет камеру. Снимки с камеры отправляют в ГИБДД, где их обрабатывают и выносят по ним решения, если в объектив попадают нарушения правил дорожного движения. Подобная практика давно используется в НСО в целях экономии — на каждую камеру невозможно поставить по инспектору. Подрядные организации нанимают по госконтракту на средства федерального бюджета.


В ГИБДД добавили, что камеры фото- и видеофиксации нарушений устанавливают в очагах аварийности для профилактики ДТП. Камеры регистрируют более 70 % всех нарушений новосибирских водителей на дорогах.



Напомним, с начала 2017 года в Новосибирске отметили сразу 6 новых очагов аварийности.

Кирилл Шматков
Видео канала Еким Руднем на youtube.com

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