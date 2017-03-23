Шестеро подростков забрались на 20-метровую трубу ради красивых селфи

Фото с места происшествия
Фото с места происшествия

Новосибирские полицейские сняли с 20-метровой трубы компанию подростков, которые залезли на высоту ради впечатляющих фотографий.


На этой неделе транспортные полицейские заметили шестерых подростков, сидящих на трубе над железной дорогой между станциями Западная Площадка и Ипподром.


«Экстремалами оказались шестеро 15-летних городских жителей. Юноши рассказали, что на 20-метровую высоту они забрались, чтобы сделать красивые фотографии», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.


Транспортные полицейские помогли детям аккуратно спуститься вниз.


Позже подростки признались полицейским, что они и раньше забирались на эту трубу, чтобы «наблюдать оттуда за поездами и делать экстремальные селфи».


«Кроме того, что труба расположена на высоте 20 метров от железной дороги, сразу под ней проходит высоковольтная линия контактной сети. Дети находились в зоне крайне повышенной опасности», — описала ситуацию инспектор отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Новосибирск Людмила Синяева.


Как выяснилось, родители даже не догадывались об опасном увлечении своих сыновей. После беседы с родителями полицейские составили на них протоколы «за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», отмечают в МВД.


Новосибирские школьники достаточно часто забираются на опасную высоту ради красивых фото. Например, минувшим летом четверо подростков, забравшихся на арку Бугринского моста, подняли на ноги спасателей и полицейских.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено пресс-службой УТ МВД России по СФО

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