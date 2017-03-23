Заторы парализовали Фабричную и Большевистскую

Длина затора на Большевистской сейчас — почти 4 км

В Новосибирске скопилась серьезная пробка по ул. Фабричной — скорость потока в сторону Октябрьского моста упала до 3 км/ч.





По информации сервиса Яндекс.Пробки, в Новосибирске по данным на 12:30 затор длиной около 2 км начинался у съезда с Димитровского моста и заканчивался у парка «Городское начало».





Также зафиксирован серьезный затор на ул. Большевистской. Пробка начинается у развязки на Бугринский мост и заканчивается у Октябрьского моста. Скорость потока не превышает 7 км/ч.





«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для этого времени суток за всю последнюю неделю. Большевистская улица, от Выборной улицы до Коммунального моста. Длина пробки — 3,8 км», — сообщил сервис Яндекс.Пробки.









В целом уровень пробок в Новосибирске днем 23 марта оценивается в 4 балла.







По данным на 13:00 скорость потока на ул. Фабричной выросла до 10 км/ч, затор начал рассасываться.









В городе вместе с наступлением плюсовых температур на дорогах стала собираться талая вода.







В ближайшие дни синоптики пообещали теплую погоду, ее последствия уже показались на улицах города — во многих местах без резиновых сапог стало не пройти.







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