Над Новосибирском поднялся темно-серый смог
Утром 23 марта над Новосибирском поднялся темно-серый смог.
«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный», — сообщил Западно-Сибирский Гидрометцентр на своем сайте, приводя прогноз на 23 марта.
По данным Западно-Сибирского ЦМС за 21–22 марта, наибольший уровень загрязнения достигнут по пыли — до 1,2 ПДК. Наибольший уровень радиоактивности (МЭД) составил 11 мкР/ч, что ниже опасного критерия.
Фотографии смога в редакцию прислали читатели.
На прошлой неделе, 16 марта, новосибирцы уже становились свидетелями смога.
Елена Громкова
Фото читателя НГС
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