Над Новосибирском поднялся темно-серый смог

Над Новосибирском поднялся темно-серый смог (фото)


Утром 23 марта над Новосибирском поднялся темно-серый смог.


«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный», — сообщил Западно-Сибирский Гидрометцентр на своем сайте, приводя прогноз на 23 марта. 


По данным Западно-Сибирского ЦМС за 21–22 марта, наибольший уровень загрязнения достигнут по пыли — до 1,2 ПДК. Наибольший уровень радиоактивности (МЭД) составил 11 мкР/ч, что ниже опасного критерия.


Над Новосибирском поднялся темно-серый смог (фото)


Фотографии смога в редакцию прислали читатели. 


Над Новосибирском поднялся темно-серый смог (фото)


На прошлой неделе, 16 марта, новосибирцы уже становились свидетелями смога.

Елена Громкова
Фото читателя НГС

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