Пропавшую новосибирскую школьницу нашли в красноярском ТЦ

Девушка из Новосибирска — 14-летняя Ксения Четыркина — нашлась в красноярском торговом центре «Планета» после месяца поисков.







«Вчера, 22 марта, поступило сообщение от волонтеров о том, что она обнаружена в ТРЦ "Планета". Выехали туда сотрудники, девочка сейчас доставлена в центр помощи семье и детям. Решается вопрос о передаче ее родителям, когда они приедут заберут ее», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе полиции Красноярска.







Ксения пропала 15 февраля, информацию об этом распространяли волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск», они и нашли ее.







«Нам поступила информация, что ребенок может находиться именно здесь, они часто тут собираются. Волонтеры поехали в "Планету" и наткнулись на компанию подростков, сидевшую за столиком в фуд-корте. Девушку, похожую на Ксению, сфотографировали, отправили фотографию сестре пропавшей, и та ее опознала», — говорит руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина.







Ксения живет в Новосибирске на ул. Бориса Богаткова, в день пропажи она пошла в школу и исчезла. Ее телефон был недоступен, но иногда она выходила на связь через соцсети, сообщали волонтеры.







В пресс-службе ГУ МВД по НСО отмечали, что девушку разыскивали и новосибирские, и красноярские полицейские.

