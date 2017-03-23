Начальник полиции НСО рассказал об увольнениях участковых из-за жалоб жителей

Начальник полиции Новосибирской области Юрий Стерликов отчитался перед депутатами за работу в 2016 году и попросил помощи в обустройстве пунктов для участковых.





«Необходимо обустроить участковые пункты полиции или пункты приема граждан в 18 микрорайонах с новостройками.





В Новосибирске также имеется необходимость создания 7 новых пунктов полиции в микрорайонах "Дивногорский", "Новомарусино", "Чистая Слобода", "Матрешки", "Акатуйский", "Стрижи", "Родники".





Где у нас идет строительство микрорайонов, участковых пунктов полиции там не предусмотрено. Создание и устройство участковых пунктов возложено на органы местного самоуправления», — рассказал начальник ГУ МВД России по НСО Юрий Стерликов 23 марта на сессии депутатов Заксобрания.







Он пояснил, что помещения под участковые пункты выделяют муниципальные образования и попросил «оказать содействие, насколько это возможно». Стерликов также рассказал депутатам, что из 85 участковых пунктов полиции в Новосибирске требуется отремонтировать 50, а из 216 пунктов в области — 65. На ремонт требуется более 10 млн руб.







Стерликов отметил, что сейчас в области работает 1189 участковых уполномоченных, некомплект составляет 143 человека.







«Некомплект, действительно, у нас большой — 12 %.





Мне хотелось бы, чтобы участковые уполномоченные выполняли работу на "отлично", но, к сожалению, есть обращения граждан, не все довольны работой участковых. Проводим проверки, и я вынужден принимать меры по освобождению от должности»,





— сказал полицейский.







Кроме того, Стерликов рассказал депутатам, что в 2016 году в полицию поступило более 528 тыс. заявлений с сообщениями о преступлениях и происшествиях. Было выявлено 1 млн 85 тыс. административных правонарушений и зарегистрировано более 45 тыс. преступлений. При этом уровень преступности в Новосибирской области остается одним из самых низких по СФО.







На четверть меньше совершено тяжких и особо тяжких преступлений, снизилось количество разбойных нападений и грабежей.





Однако почти половина всех преступлений — это кражи. По данным Стерликова, сотрудники органов внутренних дел раскрыли 22,4 тыс. преступлений.







Полицейские выявили 10 «преступлений террористического характера», 9 преступлений на почве экстремизма, а также забрали у преступников 101 единицу огнестрельного оружия и 3 кг взрывчатки.







Кроме того, в прошедшем году снизилось число ДТП, а также число погибших и травмированных в авариях. Однако увеличилось количество ДТП с пьяными водителями. Всего полиция зафиксировала 1 млн 255 тыс. нарушений правил дорожного движения.