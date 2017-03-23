Рейсы в Стамбул из Новосибирска полностью отменили

Самолет Turkish Airlines
Самолет Turkish Airlines

В аэропорту «Толмачёво» окончательно подтвердили закрытие рейса в Стамбул — на это направление ищут нового перевозчика.


Авиакомпания Turkish Airlines прекращает с 24 марта выполнять рейсы из Новосибирска в Стамбул и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе «Толмачёво». Аэропорт приглашает нового партнера на это направление, поскольку оно достаточно популярно у пассажиров. 


В аэропорту уточнили, что в феврале и марте был значительный рост пассажиропотока на линии «Новосибирск – Стамбул». В феврале он составил 36 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а за 19 дней марта — 27,1 %.


Информацию о прекращении полетов Turkish Airlines из Новосибирска в Стамбул сообщили в кол-центре авиакомпании еще в конце февраля.


Прямой регулярный рейс из Новосибирска в Стамбул был открыт в марте 2012 года — многие новосибирцы выбирали эту авиакомпанию за счет удобных стыковок в аэропорту имени Ататюрка по обширной маршрутной сети Turkish Airlines и довольно доступных билетов.


Несмотря на охлаждение дипломатических отношений России и Турции и официальный запрет российских чартерных полетов в эту страну в период с декабря 2015 года по август 2016 года, рейс «Новосибирск – Стамбул» выполнялся благодаря своему регулярному статусу.

Ольга Власова
Фото Стаса Соколова

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