Срывающие домофоны с подъездов вандалы попали на камеру

Новосибирские бизнесмены попросили горожан помочь найти вандалов, которые вырывают домофоны из дверей подъездов — число таких случаев растет.


Кадр с камеры видеонаблюдения
Кадр с камеры видеонаблюдения


За помощь в поимке людей на видео сотрудники домофонных компаний обещают вознаграждение. 


«Наша компания готова 50 тысяч выплатить. Если кто-то еще [из домофонных компаний] подключится, соответственно, сумма может возрасти», - сообщил директор ООО «Домофон-Сити» Вячеслав Григорьев.


Вячеслав Григорьев обратился в редакцию НГС.НОВОСТИ после массовой кражи домофонов в Кировском районе, которая случилась вчера ночью. Предприниматель рассказал, что похожие случаи произошли в конце февраля в Центральном и Дзержинском районах. Тогда вандалы за одну ночь украли около 30 домофонов, принадлежащих трем домофонным компаниям.


В частности, компания «Домофон-Сити» тогда не досчиталась 14 домофонных панелей. Как следует из заявлений в полицию, которые написали сотрудники этой компании, вандалы сняли домофоны на ул. Достоевского, 5, 6, 7, 8, Фрунзе, 59/1, Селезнева, 28 и ул. Красный проспект, 71.


«Воруют конкретную модель домофонов... Самое смешное, что эта модель года два назад снята с производства. Это одна из самых первых, старых моделей фирмы "Метаком"», - уточнил Вячеслав Григорьев.


Процесс грубого «демонтажа» попал на камеру наблюдения. Запись предоставила компания «Цифрал-Сервис Сибирь», которая лишилась одного домофона. Как пояснили в самой компании, на видеозаписи вандалы срывают панель домофона с двери дома № 84 на ул. Некрасова.



Ущерб вандалы приносят немаленький. «Учитывая то, что я не могу выставить такие же панели, мне приходится покупать полностью новое оборудование. Украли у меня только одну панель, а мне приходится покупать дополнительно еще коммутатор и т.д., то есть полный комплект оборудования. 


Полный комплект оборудования в зависимости от объекта может стоить от 8 до 12-13 тыс. руб.», - пояснил руководитель «Домофон-Сити» Вячеслав Григорьев.


В ООО «Цифрал-Сервис Сибирь» уверены, что кражи не могут быть происками других местных компаний, которые занимаются обслуживанием домофонов, потому что крупные игроки на этом рынке достаточно успешно сотрудничают. Между тем в этих фирмах с осторожностью указывают на свои напряженные отношения с управляющими компаниями, которые «под разными предлогами пытаются забрать обслуживание домофонов себе».

Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео youtube.com, канал Vyacheslav Grigoriev

Прочтений: 0
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено