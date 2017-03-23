Срывающие домофоны с подъездов вандалы попали на камеру

Новосибирские бизнесмены попросили горожан помочь найти вандалов, которые вырывают домофоны из дверей подъездов — число таких случаев растет.





Кадр с камеры видеонаблюдения







За помощь в поимке людей на видео сотрудники домофонных компаний обещают вознаграждение.







«Наша компания готова 50 тысяч выплатить. Если кто-то еще [из домофонных компаний] подключится, соответственно, сумма может возрасти», - сообщил директор ООО «Домофон-Сити» Вячеслав Григорьев.







Вячеслав Григорьев обратился в редакцию НГС.НОВОСТИ после массовой кражи домофонов в Кировском районе, которая случилась вчера ночью. Предприниматель рассказал, что похожие случаи произошли в конце февраля в Центральном и Дзержинском районах. Тогда вандалы за одну ночь украли около 30 домофонов, принадлежащих трем домофонным компаниям.







В частности, компания «Домофон-Сити» тогда не досчиталась 14 домофонных панелей. Как следует из заявлений в полицию, которые написали сотрудники этой компании, вандалы сняли домофоны на ул. Достоевского, 5, 6, 7, 8, Фрунзе, 59/1, Селезнева, 28 и ул. Красный проспект, 71.







«Воруют конкретную модель домофонов... Самое смешное, что эта модель года два назад снята с производства. Это одна из самых первых, старых моделей фирмы "Метаком"», - уточнил Вячеслав Григорьев.







Процесс грубого «демонтажа» попал на камеру наблюдения. Запись предоставила компания «Цифрал-Сервис Сибирь», которая лишилась одного домофона. Как пояснили в самой компании, на видеозаписи вандалы срывают панель домофона с двери дома № 84 на ул. Некрасова.











Ущерб вандалы приносят немаленький. «Учитывая то, что я не могу выставить такие же панели, мне приходится покупать полностью новое оборудование. Украли у меня только одну панель, а мне приходится покупать дополнительно еще коммутатор и т.д., то есть полный комплект оборудования.





Полный комплект оборудования в зависимости от объекта может стоить от 8 до 12-13 тыс. руб.», - пояснил руководитель «Домофон-Сити» Вячеслав Григорьев.







В ООО «Цифрал-Сервис Сибирь» уверены, что кражи не могут быть происками других местных компаний, которые занимаются обслуживанием домофонов, потому что крупные игроки на этом рынке достаточно успешно сотрудничают. Между тем в этих фирмах с осторожностью указывают на свои напряженные отношения с управляющими компаниями, которые «под разными предлогами пытаются забрать обслуживание домофонов себе».