Новосибирец купил арестованный Ford и выменял его на юридически чистую иномарку

Ford S-Max



В Новосибирске начинаются судебные прения по делу о мошенничестве с «Фордом», который был под арестом.





Преступление произошло в августе 2015 года, рассказал НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Дзержинского района Дмитрий Константинов.





По его словам, мужчина, личность которого следствию осталась неизвестна, нашел объявление о продаже автомобиля Ford S-Max по заниженной стоимости — за 120 тыс. руб. Оказалось, что на автомобиль наложен арест и его невозможно поставить на учет.







Тем не менее преступник согласился купить машину, а после решил продать и нашел для этого подельника — позже этот подельник оказался под следствием, и сейчас он подсудимый по делу.







«"Форд Эс-Макс" они выставили за 370 тыс. руб. Приезжает к ним человек покупать этот автомобиль и говорит: "У меня есть автомобиль KIA Cerato, давайте меняться, а вы мне еще 50 тыс. руб. доплатите"», — описал Константинов.







В итоге владелец «КИА» отдал мужчинам нормальный автомобиль, который можно поставить на учет, а взамен получил 50 тыс. руб. и «Форд», который нельзя зарегистрировать. Преступники продали автомобиль от лица первого владельца.







Новый обладатель «Форда» отправился ставить его на учет в ГИБДД, и там обман вскрылся, после этого обманутый отправился в полицию писать заявление.







Сейчас подсудимый по делу обвиняется по двум статьям, отмечается на сайте Дзержинского суда — по 159 УК РФ (мошенничество) и 312 УК РФ (отчуждение арестованного имущества).







Второй эпизод связан с тем, что владелец «КИА» предъявил ему гражданский иск, а следователь наложил арест на автомобиль обвиняемого «Ниссан». Однако мужчина продал и эту машину.







Новосибирцы часто пытаются продавать арестованные автомобили. Например, в конце января НГС.НОВОСТИ рассказывали, как мужчина взял кредит на автомобиль, но не выплачивал его, а затем, когда суд решил машину арестовать, владелец выставил ее на продажу.

