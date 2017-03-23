Новосибирец купил арестованный Ford и выменял его на юридически чистую иномарку

Ford S-Max
Ford S-Max

В Новосибирске начинаются судебные прения по делу о мошенничестве с «Фордом», который был под арестом.


Преступление произошло в августе 2015 года, рассказал НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора Дзержинского района Дмитрий Константинов.


По его словам, мужчина, личность которого следствию осталась неизвестна, нашел объявление о продаже автомобиля Ford S-Max по заниженной стоимости — за 120 тыс. руб. Оказалось, что на автомобиль наложен арест и его невозможно поставить на учет.


Тем не менее преступник согласился купить машину, а после решил продать и нашел для этого подельника — позже этот подельник оказался под следствием, и сейчас он подсудимый по делу.


«"Форд Эс-Макс" они выставили за 370 тыс. руб. Приезжает к ним человек покупать этот автомобиль и говорит: "У меня есть автомобиль KIA Cerato, давайте меняться, а вы мне еще 50 тыс. руб. доплатите"», — описал Константинов.


В итоге владелец «КИА» отдал мужчинам нормальный автомобиль, который можно поставить на учет, а взамен получил 50 тыс. руб. и «Форд», который нельзя зарегистрировать. Преступники продали автомобиль от лица первого владельца.


Новый обладатель «Форда» отправился ставить его на учет в ГИБДД, и там обман вскрылся, после этого обманутый отправился в полицию писать заявление.


Сейчас подсудимый по делу обвиняется по двум статьям, отмечается на сайте Дзержинского суда — по 159 УК РФ (мошенничество) и 312 УК РФ (отчуждение арестованного имущества).


Второй эпизод связан с тем, что владелец «КИА» предъявил ему гражданский иск, а следователь наложил арест на автомобиль обвиняемого «Ниссан». Однако мужчина продал и эту машину.


Новосибирцы часто пытаются продавать арестованные автомобили. Например, в конце января НГС.НОВОСТИ рассказывали, как мужчина взял кредит на автомобиль, но не выплачивал его, а затем, когда суд решил машину арестовать, владелец выставил ее на продажу.

Елена Громкова
Фото wikimedia.org

Прочтений: 2179
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено