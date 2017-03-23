На паблик «АСТ-54» подали в суд за порочащий репутацию пост

Проверка не нашла никаких нарушений в работе сотрудников облбольницы

Новосибирская облбольница подала в суд на паблик «АСТ-54» за распространение информации, порочащей деловую репутацию медучреждения.





«Порочащие обвинения в адрес персонала ожогового отделения нанесли оскорбление как руководству учреждения и подразделения, так и каждому сотруднику отделения лично», — отмечено в исковом заявлении. Формально ответчиком стало ООО «Автомобильная скорая техпомощь-54».







Предметом иска стала декабрьская публикация в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ -54"» в соцсети «ВКонтакте», а также на официальном сайте ООО «Автомобильная скорая техпомощь-54», сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. В ней шла речь о том, что сотрудники ожогового отделения не оказали должным образом медпомощь поступившему туда ребенку.





«В частности, в информации указывалось на грубое отношение , "беспредел" в отношении подростка со стороны медицинского персонала.





По итогам этой публикации Следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области организовало доследственную проверку в ожоговом отделении истца», — отмечается в иске. В итоге никаких нарушений в работе врачей и медсестер следователи не обнаружили.





Областная больница просит защитить деловую репутацию и компенсировать моральный вред.







«Истец просит обязать ответчика опровергнуть сведения тем же способом, которым они были распространены», — пояснили в суде. Заседание по делу назначено на 13 апреля.





«Иск подан за репутационный ущерб. От "АСТ-54" требуется опровержение и небольшая, "символическая" денежная компенсация»,





— сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе облбольницы, отказавшись сообщить, о какой сумме идет речь.







Виталий Полищук оперативно не смог прокомментировать иск — он не отвечал на звонки и сообщение в соцсети «ВКонтакте». При этом на своей странице «ВКонтакте» Виталий прокомментировал публикацию об иске в одном из СМИ достаточно оригинально.





«Это скорее кек, чем лол», — отметил предприниматель.





НГС.НОВОСТИ рассказывали об истории этого ребенка. 15-летний подросток попал в ожоговый центр областной больницы в конце ноября с ожогами голеней и бедер. Мальчика привез в больницу отец, но навещать он сына не стал. На ребенка обратила внимание пришедшая в отделение к своему дяде сибирячка Алена Махова. Она полмесяца общалась с мальчиком в больнице. За это время об истории подростка узнали СМИ.