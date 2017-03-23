Nissan застрял в бетонных блоках возле провала на Большевистской

Ночью 23 марта в Новосибирске автомобиль «Ниссан Альмера» застрял на ул. Большевистской в бетонных блоках, которые огораживают дорожные работы.





«Около двух ночи от Речного в сторону Бердска, там, где провал грунта из-за стройки, в ограничительные блоки въехало авто», — рассказал НГС.НОВОСТИ читатель Кирилл, который прислал в редакцию фотографии происшествия.





Он добавил, что автомобиль — это «Ниссан Альмера», было заметно, что в автомобиле сработали подушки безопасности.





В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску рассказали, что авария не попала в сводку с пострадавшими.





















Дорогу на Большевисткой сузили ночью 11 марта, чтобы начать ремонт. Проблема на суженном участке связана с тем, что образовалась трещина в асфальте.





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