Nissan застрял в бетонных блоках возле провала на Большевистской

Ночью 23 марта в Новосибирске автомобиль «Ниссан Альмера» застрял на ул. Большевистской в бетонных блоках, которые огораживают дорожные работы.


«Около двух ночи от Речного в сторону Бердска, там, где провал грунта из-за стройки, в ограничительные блоки въехало авто», — рассказал НГС.НОВОСТИ читатель Кирилл, который прислал в редакцию фотографии происшествия.


Он добавил, что автомобиль — это «Ниссан Альмера», было заметно, что в автомобиле сработали подушки безопасности.


В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску рассказали, что авария не попала в сводку с пострадавшими.


Nissan застрял в бетонных блоках возле провала на Большевистской (фото)


Nissan застрял в бетонных блоках возле провала на Большевистской (фото)


Nissan застрял в бетонных блоках возле провала на Большевистской (фото)


Nissan застрял в бетонных блоках возле провала на Большевистской (фото)


Дорогу на Большевисткой сузили ночью 11 марта, чтобы начать ремонт. Проблема на суженном участке связана с тем, что образовалась трещина в асфальте. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Елена Громкова
Фото читателя НГС (1, 3, 4) группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску (2)

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