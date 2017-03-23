50 лет колонии получили убийцы мужчины, сославшие его подругу на поезде в Новосибирск

Жители Челябинской области, которые убили мужчину топором и сослали в Новосибирск его сожительницу, получили 50 лет колонии на четверых.





Приговор 31-летнему Эдуарду Лысову, 31-летнему Александру Падерину, 26-летнему Сергею Долгополову и 20-летнему Владимиру Мерзличенко Челябинский областной суд огласил 22 марта.







«Суд установил, что 31 августа 2015 года Лысов, Падерин и Долгополов подкараулили у подъезда дома своего знакомого, с которым у Лысова накануне случился конфликт, и его сожительницу, силой посадили обоих в машину и увезли в коттедж Лысова», — сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.







Заложника-мужчину все время избивали. Когда в коттедж к Лысову приехал Мерзличенко, мужчины перенесли потерпевшего в ванную комнату, где били его руками и деревянной стамеской, а потом топором по голове. От травм мужчина умер. Похитители забрали у женщины планшет и деньги, сняли с потерпевших золотые кольца и серебряную цепочку, ущерб оценивается в 51,5 тыс. руб.







«В это время Долгополов отвез потерпевшую на челябинский вокзал, где купил на ее имя билет до Новосибирска, где проживала ее семья, и посадил в поезд», — отмечает пресс-служба суда.







Во время суда Лысов признал вину только в похищении мужчины, сговор отрицал и пояснил, что «лишил мужчину жизни сам из личных неприязненных отношений». Долгополов менял показания в суде, однако признал вину полностью. Мерзличенко признал вину в причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью, Падерин частично признал вину в похищении.







В итоге суд приговорил Лысова к 25 годам лишения свободы в колонии общего режима, Мерзличенко — к 14 годам, Долгополова — к 6, а Падерина — к 5. Последние трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также взыскал в пользу потерпевших 678 тыс. руб.







Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном Суде РФ.







Убийство знакомых из-за конфликтов или каких-то вещей — не редкость. Недавно Новосибирский областной суд вынес приговор Александру Семенову и Александру Коробейникову, которые убили своего знакомого стилиста Игоря Баландина из-за нового красного автомобиля.

