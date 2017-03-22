Новосибирская красавица отправилась в Москву на конкурс «Мисс Россия»
Модель новосибирского агентства Elite Stars Лидия Молодцова из Новосибирска отправилась на конкурс «Мисс Россия» в Москву.
«Пятьдесят самых красивых девушек страны уже прилетели в Москву из разных уголков России, чтобы начать подготовку к финалу. Я буду стараться изо всех сил, чтобы достойно представить наш любимый город Новосибирск!!! Для меня это большая честь», — написала Лидия в своем инстаграме.
В инстаграме ее модельного агентства отмечается, что «сегодня она в Москве и уже примерила репетиционные костюмы "Мисс Россия"».
В прошлом году Лидия Молодцова получила титул «Мисс Европа Плюс». Из-за того, что она отправилась на конкурс, она не сможет принять участие в жюри конкурса «Мисс Европа Плюс 2017», пишут представители агентства в соцсети.
19-летняя Лидия Молодцова учится в РАНХиГС на факультете «Политика и международные отношения».
Елена Громкова
Фото предоставлено агентством Elite Stars (1), instagram.com/be_model_elitestars (2), instagram.com/molodtsova__lidia (3)