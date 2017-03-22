Новосибирская красавица отправилась в Москву на конкурс «Мисс Россия»

Лидия Молодцова

Модель новосибирского агентства Elite Stars Лидия Молодцова из Новосибирска отправилась на конкурс «Мисс Россия» в Москву.







«Пятьдесят самых красивых девушек страны уже прилетели в Москву из разных уголков России, чтобы начать подготовку к финалу. Я буду стараться изо всех сил, чтобы достойно представить наш любимый город Новосибирск!!! Для меня это большая честь», — написала Лидия в своем инстаграме.







В инстаграме ее модельного агентства отмечается, что «сегодня она в Москве и уже примерила репетиционные костюмы "Мисс Россия"».







В прошлом году Лидия Молодцова получила титул «Мисс Европа Плюс». Из-за того, что она отправилась на конкурс, она не сможет принять участие в жюри конкурса «Мисс Европа Плюс 2017», пишут представители агентства в соцсети.







19-летняя Лидия Молодцова учится в РАНХиГС на факультете «Политика и международные отношения».

Публикация от Школа моделей, Новосибирск (@be_model_elitestars) Мар 22 2017 в 6:09 PDT





Публикация от Molodtsova Lidia (@molodtsova__lidia) Мар 22 2017 в 4:45 PDT



