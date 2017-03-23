Дороги Новосибирска начали уходить под воду

В Новосибирске вместе с наступлением плюсовых температур на дорогах стала собираться талая вода.


В ближайшие дни синоптики пообещали теплую погоду, ее последствия уже показались на улицах города — во многих местах без резиновых сапог стало не пройти.


Если на своем пути вы встретите затопленные дороги, присылайте ваши фото и видео через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.


«Не знаем, куда уже обратиться... в частном секторе, в Ленинском районе, невозможно пробраться к остановке "Широкий переулок" — от ул. Амурская. Снег никто никогда не вывозит, дорога не ремонтировалась ни разу. Сейчас это огромные ямы с водой, а по бокам сугробы, пешеходам пройти никак...на фото все видно. Заранее спасибо!» — написала в редакцию НГС читательница Екатерина.


Ленинский район на пути к остановке «Широкий переулок»
Ленинский район на пути к остановке «Широкий переулок»


Ленинский район на пути к остановке «Широкий переулок»
Ленинский район на пути к остановке «Широкий переулок»


Жители пожаловались и на дорогу, которая проходит мимо Дома культуры на станции Мочище.


Недалеко от станции Мочище
Недалеко от станции Мочище


На Комсомольской у новосибирцев тоже есть определенные трудности.


ул. Комсомольская
ул. Комсомольская


Елена Громкова
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