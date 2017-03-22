Власти закупают за полтора миллиона плееры для чтения «говорящих» книг

Заказанные плееры получат инвалиды

В Новосибирской области фонд социального страхования объявил закупку устройств для чтения «говорящих» книг.







Плееры предназначены для инвалидов, контракт на их закупку появился 22 марта.







«Специальное устройство для чтения «говорящих» книг на флешкартах предназначено для воспроизведения «говорящих» книг, записанных в специальном криптозащищенном формате», - отмечается в документах госзакупки.







Плеер должен воспроизводить формат электронных книг «дейзи», аудиофайлы формата МРЗ с битрейтом от 8 до 320 кбит/сек, Ogg Vorbis, FLAC, WAVE (PCM), AAC, файлы электронных текстовых форматов: ТХТ, HTML и Microsoft Word (DOC), при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речи.







Среди других характеристик: возможность устанавливать «электронные закладки», озвучивание номера книги, номера фрагмента, времени от начала книги и общего времени звучания книги.







Начальная (минимальная) стоимость контракта – 1,5 млн. руб., победитель конкурса должен будет продать фонду 102 устройства,Ю их оплатит федеральный бюджет. Плееры инвалиды получат у себя дома.







Среди других госконтрактов, о которых недавно писал НГС был договор между правительством НСО и фирмой «Символ» на изготовление юбилейных медалей и знаков отличия с добавлением серебра и золота в честь юбилея региона.