Совет Федерации одобрил закон о переписи через интернет

Совет Федерации в среду одобрил закон, который допускает проведение Всероссийской переписи в интернете и делает обязательной микроперепись.





Жители страны смогут пройти перепись в интернете, если они зарегистрированы в государственной информационной системе, передает РИА Новости.







«При этом допускается как самостоятельное заполнение гражданами переписного листа с использованием интернет-ресурса, так и опрос населения переписчиками с использованием портативных компьютеров. Выборочное статистическое наблюдение на основе выборки не менее 5 % населения (микроперепись населения) будет проводиться в период между всероссийскими переписями», — сообщает агентство.





Документ, одобренный Советом, утверждает порядок сбора сведений и форму электронных бланков.







«Ожидается, что данные изменения позволят снизить нагрузку на граждан, предоставив им право выбора наиболее удобного способа участия во Всероссийской переписи населения и повысить качество ее итогов», — отмечает РИА Новости.







Прошлая Всероссийская перепись населения была в 2010 году, по ее итогам в Новосибирской области насчитали 2,6 млн человек. По информации «Российской газеты», следующая перепись пройдет в 2020 году.

