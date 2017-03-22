Совет Федерации одобрил закон о переписи через интернет

Совет Федерации одобрил закон о переписи через интернет

Совет Федерации в среду одобрил закон, который допускает проведение Всероссийской переписи в интернете и делает обязательной микроперепись.


Жители страны смогут пройти перепись в интернете, если они зарегистрированы в государственной информационной системе, передает РИА Новости.


«При этом допускается как самостоятельное заполнение гражданами переписного листа с использованием интернет-ресурса, так и опрос населения переписчиками с использованием портативных компьютеров. Выборочное статистическое наблюдение на основе выборки не менее 5 % населения (микроперепись населения) будет проводиться в период между всероссийскими переписями», — сообщает агентство.


Документ, одобренный Советом, утверждает порядок сбора сведений и форму электронных бланков.


«Ожидается, что данные изменения позволят снизить нагрузку на граждан, предоставив им право выбора наиболее удобного способа участия во Всероссийской переписи населения и повысить качество ее итогов», — отмечает РИА Новости.


Прошлая Всероссийская перепись населения была в 2010 году, по ее итогам в Новосибирской области насчитали 2,6 млн человек. По информации «Российской газеты», следующая перепись пройдет в 2020 году.

Елена Громкова
Изображение gks.ru

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