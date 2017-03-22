В контактном зоопарке начали выпускать страусов

В контактном зоопарке начали выпускать страусов (фото)

В Новосибирске контактный зоопарк «Лесная сказка», расположенный в парке «Березовая роща», начал выпускать страусов к своим посетителям.


Страусы стали выходить к посетителям, когда потеплело.


«Страусов привезли в июне, на тот момент им было 1,5 месяца», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ администратор «Лесной сказки» Екатерина Грищук. По ее словам, птицы жили в вольере почти полгода, потом их стали выпускать на улицу на несколько часов.


Страусов привезли из Алтайского края, сейчас в зоопарке их пара — самец и самка, птиц кормят специализированным кормом. Зимой они жили в доме с подогревом, у них также есть инфракрасная лампа. Сейчас в хорошую погоду они гуляют до 5 часов вечера.


«В дальнейшем мы планируем сделать страусиную ферму — продавать яйца, страусят», — добавила Екатерина.


В контактном зоопарке начали выпускать страусов (фото)


В контактном зоопарке начали выпускать страусов (фото)


В контактном зоопарке начали выпускать страусов (фото)


В Новосибирске есть несколько контактных зоопарков — экспозиции животных в них часто обновляются. Совсем недавно в контактном зоопарке «Лесное посольство» открылась выставка лягушек, жаб и тритонов

Елена Громкова
Фото Алексея Кошлякова

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