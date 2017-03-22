Мужчина упал с 14-го этажа на улице Виктора Уса
Днем 22 марта в Новосибирске на ул. Виктора Уса погиб мужчина, который упал с высоты.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили этот факт.
«Пока данных о личности погибшего нет, и обстоятельства гибели сейчас выясняются», — отметили в пресс-службе.
Очевидцы в соцсети «ВКонтакте» рассказывают, что мужчина выпал с балкона 14-го этажа. На вид ему 30–35 лет.
До этого, 20 марта, на «Родниках» погиб мужчина, упавший с 10-го этажа.
Елена Громкова
Фото из архива НГС
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