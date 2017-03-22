Мужчина упал с 14-го этажа на улице Виктора Уса

Подробности происшествия в полиции еще выясняют

Днем 22 марта в Новосибирске на ул. Виктора Уса погиб мужчина, который упал с высоты.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили этот факт.





«Пока данных о личности погибшего нет, и обстоятельства гибели сейчас выясняются», — отметили в пресс-службе.







Очевидцы в соцсети «ВКонтакте» рассказывают, что мужчина выпал с балкона 14-го этажа. На вид ему 30–35 лет.





До этого, 20 марта, на «Родниках» погиб мужчина, упавший с 10-го этажа.