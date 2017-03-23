На волне роста популярности пельменей у ЦУМа открылось кафе с дамплингами


Зал «Клевого места». Фото Стаса Соколова
Зал «Клевого места». Фото Стаса Соколова


На пересечении пр. Димитрова и Вокзальной магистрали на этой неделе заработало кафе «Клевое место».


«Клевое место» стало, по сути, продолжением кафе Dumplings&Creps, принадлежащего тем же владельцам, которое заработало в конце февраля. Для владельцев это первый самостоятельный ресторанный проект.


Пельмени «по-баргузински» (120 руб.) отличаются тем, что защипываются иначе. Фото Стаса Соколова
Пельмени «по-баргузински» (120 руб.) отличаются тем, что защипываются иначе. Фото Стаса Соколова


В меню «Клевого места» пицца пяти видов от 330 (Маргарита) до 390 (Пеперони) руб. за круг 30 см и дамплинги (английское обобщенное название всех блюд из теста, которые варятся в воде или на пару). 


Дамплингов в кафе 8 позиций от 80 руб. за порцию (вареники с картошкой) до 120 руб. (японские гёдза и пельмени по-баргузински). Самый доступный напиток в кафе — пиво «Сибирская корона» (55 руб. за 0,33 л).


Зал Dumplings&Creps . Фото Стаса Соколова
Зал Dumplings&Creps . Фото Стаса Соколова


Работающее этажом выше кафе Dumplings&Creps кроме блюд того же набора пельменей, вареников и бууз, что и в «Клевом месте» готовит блины с начинками от 100 руб. (с беконом и яйцом) до 150 руб. («Цезарь» или сладкий «креп-сюзет»).


Блин «роял» (130 руб). Фото Стаса Соколова
Блин «роял» (130 руб). Фото Стаса Соколова


Dumplings&Creps и «Клевое место» (в своей пельменной части) можно считать очередным проектом «крафтовых пельменных», которых в Новосибирске открылось уже как минимум две с начала года. Их отличие —  ставка на оригинальные пельмени и прочие аналогичные блюда, которые делаются на месте. Судя по всему, пельменная тема получит развитие и дальше — компания Дениса Иванова собирается открыть точку своей небольшой сети «Пельмениссимо» в центре — на Красном проспекте. Сейчас у «Пельмениссимо» два заведения — в Академгородке и в аэропорту «Толмачёво».

Стас Соколов
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