На волне роста популярности пельменей у ЦУМа открылось кафе с дамплингами





Зал «Клевого места». Фото Стаса Соколова







На пересечении пр. Димитрова и Вокзальной магистрали на этой неделе заработало кафе «Клевое место».





«Клевое место» стало, по сути, продолжением кафе Dumplings&Creps, принадлежащего тем же владельцам, которое заработало в конце февраля. Для владельцев это первый самостоятельный ресторанный проект.







Пельмени «по-баргузински» (120 руб.) отличаются тем, что защипываются иначе. Фото Стаса Соколова







В меню «Клевого места» пицца пяти видов от 330 (Маргарита) до 390 (Пеперони) руб. за круг 30 см и дамплинги (английское обобщенное название всех блюд из теста, которые варятся в воде или на пару).





Дамплингов в кафе 8 позиций от 80 руб. за порцию (вареники с картошкой) до 120 руб. (японские гёдза и пельмени по-баргузински). Самый доступный напиток в кафе — пиво «Сибирская корона» (55 руб. за 0,33 л).







Зал Dumplings&Creps . Фото Стаса Соколова







Работающее этажом выше кафе Dumplings&Creps кроме блюд того же набора пельменей, вареников и бууз, что и в «Клевом месте» готовит блины с начинками от 100 руб. (с беконом и яйцом) до 150 руб. («Цезарь» или сладкий «креп-сюзет»).







Блин «роял» (130 руб). Фото Стаса Соколова







Dumplings&Creps и «Клевое место» (в своей пельменной части) можно считать очередным проектом «крафтовых пельменных», которых в Новосибирске открылось уже как минимум две с начала года. Их отличие — ставка на оригинальные пельмени и прочие аналогичные блюда, которые делаются на месте. Судя по всему, пельменная тема получит развитие и дальше — компания Дениса Иванова собирается открыть точку своей небольшой сети «Пельмениссимо» в центре — на Красном проспекте. Сейчас у «Пельмениссимо» два заведения — в Академгородке и в аэропорту «Толмачёво».

