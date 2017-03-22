Сотрудники новосибирского вуза бесплатно получат 5 гектаров земли под жилье

Сотрудники новосибирского вуза бесплатно получат 5 гектаров земли под жилье

Агентство ипотечного жилищного кредитования решило отдать сотрудникам новосибирского вуза 5 га земли под жилье.


Землю планируется передать в безвозмездное пользование ЖСК «Рябина», который объединил сотрудников Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ), предает АИЖК.


«Рыночная стоимость квадратного метра жилья в этом районе составляет 51 800 руб. Формат ЖСК позволит членам кооператива получить жилье по 37 150 руб. за кв. м», — подчеркивается в сообщении. ЖСК должен будет за 4 года сформировать на этой земле жилой поселок. Однако сроки передачи земли не указаны. 


Земельный участок площадью 5 га, расположенный в Верх-Тулинском сельсовете предназначен для строительства индивидуальных домов. Согласно публичной кадастровой карте, он расположен на окраине Тулинского, рядом с Областным центром образования. В сообщении АИЖК также отмечается, что школа, детский сад и поликлиника расположены в 1 км от будущего поселка, а от центра Новосибирска его отделяют 29 км.


Кроме АИЖК, бесплатно землю россиянам раздает еще и Министерство по развитию Дальнего Востока: с февраля любой желающий может получить «дальневосточный гектар» в одном из 9 регионов федерального округа.

Лиза Пичугина
Фото Gudella (Essentials/iStock)

Прочтений: 2734
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено