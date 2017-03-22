Сотрудники новосибирского вуза бесплатно получат 5 гектаров земли под жилье

Агентство ипотечного жилищного кредитования решило отдать сотрудникам новосибирского вуза 5 га земли под жилье.





Землю планируется передать в безвозмездное пользование ЖСК «Рябина», который объединил сотрудников Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ), предает АИЖК.





«Рыночная стоимость квадратного метра жилья в этом районе составляет 51 800 руб. Формат ЖСК позволит членам кооператива получить жилье по 37 150 руб. за кв. м», — подчеркивается в сообщении. ЖСК должен будет за 4 года сформировать на этой земле жилой поселок. Однако сроки передачи земли не указаны.





Земельный участок площадью 5 га, расположенный в Верх-Тулинском сельсовете предназначен для строительства индивидуальных домов. Согласно публичной кадастровой карте, он расположен на окраине Тулинского, рядом с Областным центром образования. В сообщении АИЖК также отмечается, что школа, детский сад и поликлиника расположены в 1 км от будущего поселка, а от центра Новосибирска его отделяют 29 км.







Кроме АИЖК, бесплатно землю россиянам раздает еще и Министерство по развитию Дальнего Востока: с февраля любой желающий может получить «дальневосточный гектар» в одном из 9 регионов федерального округа.