В Новосибирске продлили запрет на работу мигрантам

Мигрантам уже второй год нельзя работать во многих сферах
Мигрантам уже второй год нельзя работать во многих сферах

Новосибирские власти продлили запрет на работу мигрантам в пассажирских перевозках, образовании и добыче полезных ископаемых.


Соответствующее постановление № 50 опубликовано 22 марта на сайте правительства НСО.


«Установить на 2017 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами... иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», — говорится в документе.


Впервые запрет на работу мигрантам в Новосибирской области установили в августе 2016 года. Тогда власти заявляли, что запрет продлится до конца 2016 года.


Перечень сфер, в которых мигрантам запрещено работать, остался прежним. Это образование, добыча полезных ископаемых, пассажирские перевозки, охота, рыболовство, работа в такси.


Заместитель министра, начальник управления занятости министерства труда, занятости и трудовых ресурсов НСО Надежда Цветкова тогда пояснила, что решение принято для улучшения ситуации с трудоустройством жителей РФ. При этом она отметила, что это сделано «в какой-то мере с целью обеспечения национальной безопасности». Кроме того, мигранты нередко не обладают достаточным профессионализмом.


Запрет касается граждан только пяти государств — Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана, говорила тогда Надежда Цветкова.


Для работы на территории РФ им необходимо приобретать разрешения-патенты с указанием профессии и сообщать в органы внутренних дел о своем трудоустройстве. В то же время приезжие из стран — членов Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), будут дальше работать в России на равных с ее гражданами условиях — им патенты не нужны.

Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой

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