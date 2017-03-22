В Новосибирске продлили запрет на работу мигрантам

Мигрантам уже второй год нельзя работать во многих сферах

Новосибирские власти продлили запрет на работу мигрантам в пассажирских перевозках, образовании и добыче полезных ископаемых.





Соответствующее постановление № 50 опубликовано 22 марта на сайте правительства НСО.







«Установить на 2017 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами... иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», — говорится в документе.







Впервые запрет на работу мигрантам в Новосибирской области установили в августе 2016 года. Тогда власти заявляли, что запрет продлится до конца 2016 года.





Перечень сфер, в которых мигрантам запрещено работать, остался прежним. Это образование, добыча полезных ископаемых, пассажирские перевозки, охота, рыболовство, работа в такси.





Заместитель министра, начальник управления занятости министерства труда, занятости и трудовых ресурсов НСО Надежда Цветкова тогда пояснила, что решение принято для улучшения ситуации с трудоустройством жителей РФ. При этом она отметила, что это сделано «в какой-то мере с целью обеспечения национальной безопасности». Кроме того, мигранты нередко не обладают достаточным профессионализмом.







Запрет касается граждан только пяти государств — Таджикистана, Узбекистана, Украины, Молдавии и Азербайджана, говорила тогда Надежда Цветкова.





Для работы на территории РФ им необходимо приобретать разрешения-патенты с указанием профессии и сообщать в органы внутренних дел о своем трудоустройстве. В то же время приезжие из стран — членов Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), будут дальше работать в России на равных с ее гражданами условиях — им патенты не нужны.