Полицейские поймали банду грабителей с обрезом

Предполагаемый лидер группировки — справа
Предполагаемый лидер группировки — справа


В Новосибирске полицейские задержали трех новосибирцев, подозреваемых в серии разбойных нападений прошедшей зимой.


Полицейские вышли на них, расследуя преступление на ул. Твардовского, — 9 января три человека пришли с обрезом в магазин и забрали из кассы около 14 тыс. руб.


Подозреваемыми оказались трое новосибирцев в возрасте 21 года, 22 и 26 лет. Двое задержанных ранее были судимы за кражу, разбой и торговлю наркотиками.


Во время обысков у 26-летнего задержанного, которого называют лидером группы, полицейские нашли обрез охотничьего ружья и патроны к нему. После расследование показало, что молодые люди причастны и к другим вооруженным нападениям.


Полицейские поймали банду грабителей с обрезом (видео)

«Так, 26-летнего мужчину подозревают в разбойном нападении на автозаправочную станцию, совершенном 3 декабря прошлого года. А уже 7 декабря он попытался завладеть ювелирными изделиями в ломбарде. Чтобы проникнуть внутрь помещения, мужчина выстрелил в окно приема имущества. Работница ломбарда успела укрыться и не пострадала», — рассказали в полиции.


Следователи и сотрудники уголовного розыска собрали доказательства того, что группу создали для серии нападений. Сейчас ее членов подозревают в создании банды (209 УК РФ) и разбое (162 УК РФ). Полицейские выясняют, были ли у мужчин другие преступления.



Новосибирская полиция постоянно разыскивает членов различных банд. В начале марта НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что начинается суд над 37-летним главарем банды, которая специализировалась на вооруженных нападениях и кражах.

Елена Громкова
Фото и видео пресс-службы ГУ МВД по НСО

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