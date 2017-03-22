Новосибирские рокеры перепели группу «Слот» и раздели вокалистку ради нового клипа

Скоро в интернете появится новый видеоклип на собственную песню рок-группы Soulshop «Дождь»
Скоро в интернете появится новый видеоклип на собственную песню рок-группы Soulshop «Дождь»

Новосибирские музыканты из группы Soulshop сделали кавер-версию песни «Круги на воде» российской рок-группы «Слот» и сняли на нее клип.

 

«Мы так продвигаем свою группу Soulshop — делаем каверы на другие группы. А фанаты этих групп обращают [на нас] внимание. Песню исполнила наша вокалистка Лера Рукавишникова, которая представлена под именем Lerika. Это у нее уже четвертое видео», — рассказал барабанщик и лидер новосибирской группы Антон Полапо.


Кавер-версию уже заметила вокалистка группы «Слот» Дария Ставрович, познакомившаяся с новосибирскими музыкантами на совместном концерте в Новосибирске. Дарья оставила «лайк» под опубликованным видео группы Soulshop.


Новосибирские же рокеры тем временем раздели свою солистку Валерию Рукавишникову для съемки в новом видеоклипе. Тизер этой новой работы уже выложен в интернет.


В начале февраля НГС.НОВОСТИ сообщили о клипе, который музыканты из Soulshop сняли на песню, ставшую саундтреком к новому художественному фильму «Не спать!».


Кавер группы Soulshop


Оригинал группы «Слот»


Тизер нового трека Soulshop


Илья Калинин
Видео youtube.com

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